В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Селигдара (+6,79%), бумаги Петропавловска (+5,89%) и котировки Акрона (+5,72%). В лидерах снижения находились гдр РусАгро (-2,92%) и акции Распадской (-2,27%).

Акрон в четверг поддержали новости о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 720 руб. на акцию с предварительной датой закрытия реестра 14 декабря.

Золотодобытчики же резко повышались на фоне продолжения восходящей динамики золота. Котировки драгоценного металла в результате инфляционных опасений торговались выше 1860 долл./унц., у максимумов с июня текущего года, с ближайшим значимым сопротивлением 1880 долл./унц.

С технической точки зрения цены на золото проверяют на прочность линию долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало в августе 2020 года, и расположенную в районе 1840 долл./унц. Способность устоять выше указанной отметки станет сильным позитивным сигналом, указывающим на высокие шансы роста котировок к 1880 долл., а далее – к 1920 долл. (пик июня текущего года). С фундаментальной точки зрения сохранение инфляционных опасений вполне может позволить ценам в ближайшие сессии продолжить восходящее движение. Позитивный сигнал, однако, будет отменен в случае возвращения ниже 1840 долл./унц.



