Российский рынок, как впрочем и другие рынки, напуган разгоном инфляции в США до максимума с ноября 1990 года. Впрочем, в ФРС пока не торопятся с реакцией, поскольку американский регулятор сам добивался ускорения роста цен в течение многих лет. Тем не менее, эффект от повышения доходности по казначейским обязательствам и укрепления доллара негативно влияет на настроение инвесторов. Впрочем, есть активы, которые чувствуют себя в инфляционном всплеске вполне комфортно. Рынок в начале дня пробивал 50-дневную скользящую, опускаясь в район 4126 пунктов по индексу МосБиржи, но всё же имеет шансы отскочить к закрытию регулярной сессии.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 4138,49 п. (-0,81%), а индекс РТС — 1834,87 п. (-1,01%).

Сектор металлов и добычи повышался на 1,2%. В лидирующей пятерки с вполне солидным ростом акции «Селигдар», «Петропавловск», «Полюс» и Polymetal. Бумаги золотодобывающих компаний рассматриваются в качестве производных от золота, которое, как известно, является одним из основных инструментов защиты капитала от инфляции. Меж тем стоимость тройской унции уже превышает $1860.

Финансовый сектор терял чуть более 0,3%. Бумаги TCS Group продолжают снижаться на ожиданиях роста расходов в связи с планами экспансии в восточной Азии. Однако на текущих торгах данный негатив компенсируют растущие акции ВТБ и Сбербанка, которые оказались в зоне краткосрочной перепроданности.

Транспортный сектор терял около 1,3%. В данном случае сработал фактор внешних новостей. Власти Европы, Великобритании и США обвиняют «Аэрофлот» в соучастии по провоцированию очередного миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Однако компания отвергает обвинения и готова защищать себя в суде. Тем не менее, угрозы санкций против авиакомпании на рынке всё же воспринимают достаточно серьёзно.

«Алроса» сообщила о падении прибыли в III квартале на 17% до 25 млрд рублей по сравнению с предыдущим кварталом. Основная причина падения показателя это снижение рентабельности продаж. Однако за девять месяцев прибыль увеличилась почти в 7,5 раза до 79,2 млрд рублей благодаря увеличению продаж после провального года пандемии. Выручка за III квартал упала на 18% до 77 млрд рублей. В годовом выражении рост составил 55%. Рост выручки за девять месяцев в 2,1 раза до 261 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос за III квартал в два раза до 24 млрд рублей. Показатель чистый долг / EBITDA на конец квартала составил 0,1X.