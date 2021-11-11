Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль быстро перешел к укреплению благодаря восстановлению биржевых площадок и нефти. В результате российская валюта обновила двухнедельный максимум к евро на фоне его падения на внешнем рынке.

Вчера после завершения у нас основной сессии американские индексы и нефтяные цены упали. Кроме запоздалой реакции на данные о более высокой инфляции в США, негативом выступило усиление опасений относительно краха крупных китайских застройщиков. Это способно спровоцировать цепочку неплатежей и банкротств, что ударит не только по экономике и финансовой сфере Китая, но и по глобальным компаниям, выступив причиной обвала мировых рынков и даже нового кризиса.

Однако сегодня фондовые индикаторы возвращают утраченные позиции. Нефть некоторое время тоже пыталась скорректировать провал предыдущей сессии. Сохранение больших объемов ликвидности и продолжающиеся монетарные вливания центробанков предотвращают развитие более серьезного снижения биржевых активов. Кроме того, многие инвесторы верят в теорию регуляторов, что инфляционный всплеск в крупнейших экономиках носит временный характер, а потому не вынудит центробанки более быстро ужесточать денежно-кредитную политику.

Развивающиеся валюты находятся под давлением восходящей динамики доллара. Утром он стал умеренно корректироваться, улучшив ситуацию в секторе. Хотя затем индекс доллара возобновил рост, вновь переписав годовую вершину, многие развивающиеся валюты сохранили плюс.

Российский долговой рынок может начать корректировать восходящий импульс, стартовавший на прошлой неделе от двухлетнего минимума. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, в очередной раз обновив двухнедельный максимум, но вскоре стал сдавать позиции, однако пока сохраняет часть достижений сессии.

Рубль продолжает демонстрировать относительную силу. Вчера он довольно сдержанно реагировал на падение мировых рынков и нефти, а сегодня удерживается около достигнутых вершин в плюсе, несмотря на просадку нефтяных котировок. При этом рубль уже испытывает влияние резкого увеличения объема ежедневных покупок ЦБ инвалюты в раках бюджетного правила. Вероятно, на фоне возможного прохождения российской инфляцией пика усиливается спрос нерезидентов на ОФЗ, что оказывает поддержку рублю.

Нефть демонстрирует слабость

В первой половине дня нефть консолидировалась вокруг нулевой отметки, совершив рывок вверх в начале наших торгов. В результате была переписана вершина сессии, но затем котировки стали быстро снижаться, обновив вчерашний минимум. К текущему моменту произошел отскок, сейчас Brent прибавляет 0,5% около отметки $83.

Кроме сильной динамики доллара и продолжающегося увеличения запасов нефти в США, давление на нефтяные цены оказывают риски замедления мирового экономического роста. Они увеличились из-за ускорения инфляции в крупнейших экономиках, а также угрозы краха нескольких крупных китайских застройщиков, что может ухудшить экономические перспективы Китая.

Доллар продолжает переписывать многомесячные вершины

Американская валюта сегодня продолжила развивать мощное восходящее движение, которое вчера усилилось из-за превысивших ожидания показателей инфляции в США. В результате индекс доллара (DXY) достиг максимальных с июля прошлого года уровней, прибавляя сейчас 0,2% немного выше уровня 95 п.

На фоне вчерашней инфляционной статистики усилились опасения, что ФРС будет быстрее ужесточать монетарную политику, чем ЕЦБ. Из-за этого в среду евро испытал сильное снижение и сегодня продолжил сдавать позиции. Пара EUR/USD несколько раз обновила годовой минимум, но периодически предпринимает активные коррекционные попытки. Сейчас она теряет 0,15% вблизи значения 1,146.