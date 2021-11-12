В четверг на российском рынке наблюдалась позитивная динамика. Уровень напряженности на глобальных рынках снизился, цены на нефть стабилизировались, и инвесторы вновь перешли к осторожным покупкам в надежде на последующее восстановление.

Индекс МосБиржи после подхода к месячным минимумам развернулся и сформировал ярко выраженную выкупную свечу. Минимумы не были обновлены, что повышает шансы на переход к росту в обозримой перспективе. Однако, взгляд остается осторожным. На дневном графике локальные максимумы стабильно снижаются последний месяц. Четкого перелома коррекция не сформировано, а значит, списывать со счетов продолжение распродаж также не стоит.

В отраслевом разрезе можно наблюдать возвращение спроса на сырьевые компании. В лидерах индексы металлургического и нефтегазового секторов. При этом в нефтяном секторе ключевую роль сыграли обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подскочившие на 19,2% в отсутствии значимых новостей. Это движение не только обеспечило 1,8% роста по индексу нефти и газа, но и добавило около 0,28% к индексу МосБиржи. Таким образом, вчерашний рост рынка по большей части был обеспечен движением одной акции, причем не самой тяжеловесной.

Среди металлургов второй день подряд выделяются акции золотодобытчиков, реагирующие на рост цен на золото. После скачка в середу фьючерсы на металл удерживают занятые позиции, что укрепляет надежду инвесторов на продолжение роста. Среди ликвидных бумаг в лидерах акции Петропавловска, прибавившие 5,9%. Следом идут бумаги Полюса (+4,4%) и Полиметалла (+3,9%). Наш взгляд на ситуацию не изменился. Уверенности в продолжении ралли по золоту и акциям золотодобытчиков пока нет.

За океаном ситуация стабилизировалась, американские индексы закрылись разнонаправленно. Впечатление от опубликованных ранее данных по инфляции постепенно смягчается. Сильную динамику в четверг показали акции технологического сектора, поддержав рост индекса NASDAQ на 0,5%. А вот Dow Jones потерял 0,4% из-за падения бумаг Disney на слабом отчете.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрыл торги вблизи уровней предыдущего дня, главным образом за счет гэпа на открытии. В ходе сессии инструмент постепенно «сползал». Пространство для снижения еще есть. Сильная зона поддержки может быть встречена в районе 4540–4550 п. После ее достижения у покупателей есть все шансы вернуть инициативу в свои руки.

Рынок нефти в четверг оценивал свежий отчет ОПЕК. Ключевыми для рынка остаются прогнозы по спросу. Оценка потребления в 2021 г. оказалась пересмотрена в сторону снижения на 160 тыс. б/с по году и на 330 тыс. б/с в IV квартале. Прогноз по росту спроса на 2022 г. остался неизменным и составил 4,15 млн б/с.

В целом, отчет не принес ничего нового. Взгляд в будущее оказался прежним, что может поддерживать высокие цены до конца года, но не дает повода ожидать продолжения ралли. В четверг котировки Brent ограничились незначительным ростом на 0,3%. На следующей неделе рынок будет следить за публикацией отчета МЭА, которая запланирована на вторник 16 ноября.

В фокусе

Ребалансировка MSCI. По итогам ноябрьской ребалансировки в стандартный индекс MSCI Russia ожидаемо были включены акции РУСАЛа. В индекс малой капитализации попали Сегежа, префы Мечела и депозитарные расписки ЕМС. В перечисленных бумагах сегодня возможна позитивная динамика. Также из индекса малой капитализации были исключены акции НМТП.

Сургутнефтегаз АО (+19,17%). Каких-либо новостных драйверов, способных вызвать столь сильное движение, пока не наблюдается. Ранее обыкновенные акции Сургутнефтегаза не раз совершали подобные рывки, которые в основном были подогреты слухами о возможных инвестициях так называемой кубышки компании или другом корпоративном позитиве, которые она опровергала.

Акрон (+5,7%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2021 г. в размере 720 руб. на акцию. Инвесторы с оптимизмом восприняли новость, что отразилось в позитивной динамике котировок. Шансы на умеренный рост сохраняются, но по текущим ценам акция не выглядит дешевой.

ИСКЧ (-10,4%). Ралли в акциях ИСКЧ, судя по всему, вчера завершилось. Подобные скачки характерны для низколиквидных бумаг. Ранее в этом году схожую ситуацию можно было наблюдать по акциям Белуга в феврале и по акциям Абрау-Дюрсо октябре. В ближайшие дни волатильность в акциях ИСКЧ может оставаться повышенной. При этом риски смещены в сторону дальнейшего снижения.

Сегодня финансовые результаты по МСФО за III квартал опубликует Роснефть.

Совет директоров Русагро рассмотрит вопрос о продлении контракта гендиректора Максима Басова, который длительное время руководил компанией и, во-многом, ассоциируется у инвесторов с достигнутыми за это время результатами.

В США среди крупных компаний отчитаются Astrazeneca, Mitsubishi UFJ.