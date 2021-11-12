S&P 500 в четверг вырос, немного восстановившись после самого сильного падения более чем за месяц. Объемы торгов были ниже обычного, поскольку в США отмечали День ветеранов. Объем торгов NYSE Composite упал на —14% со среды до самого низкого уровня с 22 октября. Рынок облигаций США был закрыт в связи с праздником, и отсутствие беспокойства по поводу повышения доходности, по крайней мере, в течение дня, может несколько развеять опасения инвесторов.

Базовый фондовый индекс закрылся повышением на +0.1%. Шесть из 11 секторов выросли, при этом в лидерах были Materials (+0.8%) и Technology (+0.5%), в то время как Utilities (-0.6%) и Industrials (-0.4%) упали больше всего. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил +0.3%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на —0.4%.

Основатель Vital Knowledge Адам Крисафулли написал, что восстановление в четверг связано с тем, что инвесторы в акции приняли следующее отношение к доходностям US Treasuries — "то, что вы не видите, вам не повредит вам". "Акциям не нужно смотреть, растет ли доходность и сглаживается ли кривая", — сказал он.

Си Цзиньпин представил первую за 40 лет доктрину об истории коммунистической партии, написанную китайским лидером, — мандат на потенциальное пожизненное правление. Лишь Мао Цзэдун и Дэн Сяопин ранее принимали так называемые исторические резолюции, и оба продолжили доминировать в партийной политике до самой смерти. Хотя полный текст доктрины не был опубликован, одобрительное коммюнике Центрального комитета партии призвало Китай "объединиться вокруг партии во главе с Си" для достижения целей до 2049 года. В нем подчеркивались экономические темы Си: "общее процветание2, "полагаться на себя" и "качественный" рост.

По заявлению ЕС, инфляция в еврозоне резко замедлится в 2023 году по мере стабилизации цен на энергоносители и налаживания сбоев в цепочках поставок. Повысив прогноз роста цен на 2021 и 2022 годы, он прогнозирует, что в следующем году инфляция в среднем составит 1.4%, что ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%. В ЕС ожидается рост ВВП на +5% в этом году, на +4.3% в 2022 году и на +2.4% в 2023 году. Таким образом, повышены прогнозы на 2021 год и снижены — на 2022.