Вчера индекс РТС показал положительную динамику +0,05%, оставаясь в рамках бокового диапазона. Сказать, что рынок скучный, нельзя – мы видели феноменальный рост акций Сургутнефтегаза на 19,7%. Объем торгов был в 10 раз больше обычного. Также мы видим последние дни сильнейшие скачки котировок в акциях ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека". Вчера котировки откатились вниз от локального максимума на 40%.

Чтобы вывести индекс РТС из бокового диапазона, нужно, чтобы нефть (Brent) вышла из бокового диапазона 79 —86,3 долларов в ту или иную строну. С прогнозом цен на нефть есть сложности, потому что не стыкуются данные по мировому спросу. Вчера ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть на последний квартал 2021 года. ОПЕК теперь ожидает, что мировое потребление превысит уровень в 100 миллионов баррелей в сутки в третьем квартале 2022 года (на три месяца позже, чем прогнозировалось в прошлом месяце). Запомним эту цифру: "100 миллионов баррелей в сутки". Так вот, генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol завил: "Сейчас мы находимся примерно на уровне 2019 года", а в первом квартале 2022 года спрос превысит уровень 2019 года. В 2018 году мировой спрос на нефть составил 99,2 баррелей в день, а в 2019 году составил миллионов баррелей в день. По данным нефтяной компании BP, мировой спрос на нефть уже сейчас превысил уровень 100 миллионов баррелей в день. Кому верить — экспертам BP или экспертам ОПЕК — каждый решает сам.

Несколько дней назад генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что в следующем году в мире будет наблюдаться сокращение свободных производственных мощностей по добыче нефти, поскольку спрос на авиатопливо вернется к докризисному или почти докризисному уровню. Небольшие резервные мощности на фоне продолжающегося недостаточного инвестирования в нефть и газ должны стать "серьезной проблемой" для рынка.

Отличную динамику вчера показали акции золотодобывающих компаний. Кто-то пренебрежительно называет золото "бабушкиным металлом". Но на фоне последних шокирующих данных по инфляции этот "бабушкин метал" достаточно резво преодолел сопротивление 1835 и вырос до следующего сопротивления 1865. Биткоин — это спекулятивный актив, а золото инвестиционный.

Если кому нравится называть верблюда слоном, а биткоин инвестиционным активом, может так делать, но суть от этого не меняется.

В случае пробития отметки 1865 на графике золота жду роста в район 1920.

Компания "Алроса" опубликовала результаты третьего квартала: выручка составила 76.9 млрд. руб (+55% г/г), чистая прибыль выросла за год с 7.5 млрд до 24,9 млрд. руб. Для включениям в дивидендный портфель акция интересна.

Доллар укрепляется в последнее время и это не дает ценам на нефть расти, динамика бирж в Азии разнонаправлена. Вероятно, что наш рынок откроется без значительных изменений.