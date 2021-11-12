Вчера российский рынок акций сумел отскочить, после того, как вплотную приблизился к нижней границе восходящего канала от сентября прошлого года. Отскок был сформирован благодаря восстановлению цен на нефть и ликвидацией сильной перепроданности Сбербанка.

Опережающий рост любимых бумаг нерезидентов – Сбера и "Норникеля" — может говорить о том, что на российский рынок акций зашла порция новых денег иностранных инвесторов.

Отдельно стоит отметить акции «Сургутнефтегаза», которые без каких-либо поводов и новостей выросли на 20%. Такое в бумагах происходит регулярно, и тут же на рынке появляются слухи, что компания хочет купить какой-либо актив за счет своих огромных запасов денежной ликвидности. Однако пока ни разу эти домыслы не получали подтверждения.

Но сегодня продолжит отскок не удастся. Хотя американские фьючерсы и торгуются в легком плюсе, но все-таки основной фокус инвесторов будет сосредоточен на падающей на процент нефти и снижающихся в цене металлах. Но и здесь нет никаких новых поводов для распродаж, просто рынки входят в стадию высокой волатильности в условиях, когда ФРС США начинает плавно ужесточать денежно-кредитную политику.

Поэтому сегодня ждем небольшого снижения российского рынка акций, по крайней мере в первой половине дня. В том числе это коснется и акций золотодобытчиков, которые в последние дни были лидерами прироста стоимости.

Для тех, у кого нет золота в портфеле, складывается хорошая возможность прикупить его. Котировки золота сумели закрепиться выше сопротивления 1830 долларов за тройскую унцию и теперь на росте инфляционных страхов имеют хорошую возможность двинуться к следующей цели – 1930 долларов.

По остальным бумагам рекомендуем сохранять позиции, и потихоньку сокращать их при приближении Индекса Мосбиржи к верхней границе восходящего канала, которая сейчас проходит в районе 4300 пунктов, либо пробое поддержки 4100 пунктов.

Рубль потерял к доллару вчера почти 0,5% стоимости. Это стало следствием увеличения покупок валюты в Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила, и выходом на валютный рынок неудовлетворенного спроса на аукционе по размещению ОФЗ.

Сегодня на утренних торгах рубль стабилен, но при нарастании негатива пара доллар-рубль будет тестировать на прочность сопротивление 72.

Вновь вызывает опасения картина по ОФЗ. Цены обязательств Минфина росли 4 дня подряд, но долгосрочный тренд остается падающим. Вчера на дневном графике был нарисован длинный "хвост" вверх на зеленой свече. Скорее всего, это является предпосылкой для возобновления распродаж госбумаг, что с учетом негативного внешнего фона приведет к небольшому ослаблению рубля.