Европейский фондовый рынок в четверг вырос до нового рекордного уровня. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 увеличился на 0,3%, немецкий DAX вырос на 0,1%, французский CAC 40 прибавил 0,2%, британский FTSE 100 — 0,1%.

Что касается данных в Европе, согласно данным Управления национальной статистики, ВВП Великобритании вырос на 0,6 % в сентябре, в то время как показатели за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону понижения.

Американские индексы также продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq увеличился на 0,52%, Dow снизился 0,44%, а S&P500 вырос на 0,06%.

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в четверг, продемонстрировав отскок, поскольку инвесторы избавились от опасений по поводу растущей инфляции. Трейдеры в течение нескольких месяцев видели признаки того, что инфляция ухудшается, но в среду новые данные представили самую ошеломляющую цифру. Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 6,2% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это был самый быстрый 12-месячный темп с 1990 года и пятый месяц подряд инфляция превышала 5 %.

Акции технологических компаний, которые, как правило, находятся под давлением в условиях инфляции, помогли повысить индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite. Акции Advanced Micro Devices выросли 4,4%, Nvidia прибавила 3,2%, Netflix подорожал на 1,7%.

Walt Disney подешевел 7,1 %, до 162,11 доллара, что стало крупнейшим однодневным процентным снижением с июня 2020 года, после того как накануне компания сообщила о замедлении роста числа подписчиков в связи с ослаблением блокировок.

Котировки Beyond Meat также упали на 13 %, после того как опубликовала неутешительный прогноз выручки, сославшись на неопределенность спроса, связанную с пандемией.

В пятницу ожидается, что Департамент труда опубликует свои ежемесячные данные о численности вакансий и данные о рабочей силе Обзор кадровых изменений. Также, Мичиганский университет опубликует свой предварительный индекс потребительских настроений. В Еврозоне будет опубликованы данные по промышленному производству за сентябрь.

Западные площадки в начале ноября продемонстрировали невероятную стрессоустойчивость: на рынках не наблюдалось существенных длительных распродаж вследствие планов по сворачиванию стимулов ФРС США и недавней публикацией данных по инфляции. Между тем, рынок также вступает в сезонно сильный период в преддверии праздников. Участники рынка все чаще высказывают смелые предположения о том, что текущее ценовое давление ослабнет, а индексы продолжат обновлять максимумы.