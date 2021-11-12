Пара доллар-рубль завершила торги ослаблением национальной валюты и вышла в середину диапазона 70,5-72,5 руб.

Несмотря на "восстановительные" настроения на фондовых рынках США, рубль не смог закрепиться у отметки 71 руб. Ключевым драйвером ослабления выступили дешевеющие фьючерсы на нефть марки Brent после заявлений ОПЕК о том, что дорогие цены на нефть негативно скажутся на спрос в 4 кв. 2021г, а также в течение всего 2022 года. На этом фоне пара доллар-рубль вновь ушла выше отметки 71,5 руб.

На утро пятницы складывается слабонегативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на фондовые рынки США пытаются отыграть свои недавние потери, однако нефтяной рынок находится под заметным давлением. Сегодня ожидается статистика по потребдоверию в США, которая будет задавать динамику пары доллар-рубль во второй половине дня.

Сегодня мы ожидаем повышенную волатильность на валютном рынке. По нашим оценкам, пара доллар-рубль может в начале дня попробовать уйти ниже отметки 71,5 руб. в силу своей перекупленности, однако в целом, сохраняется консервативный настрой и возможен выход пары в диапазон 72-72,5 руб.