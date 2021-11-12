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2021
https://1prime.ru/experts/20211112/835197106.html
Рублю пока сложно противостоять резким движениям доллара на Forex
Мнения аналитиков
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Рубль в первой половине дня укреплял свои позиции. Небольшое замедление инфляции до 8,07% к 8 ноября с 8,14% на 1 ноября позволяет рассчитывать на то, что цикл ужесточения ЦБ РФ... ПРАЙМ, 12.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Андрей Кочетков
https://1prime.ru/images/82966/54/829665450.jpg
Рубль в первой половине дня укреплял свои позиции. Небольшое замедление инфляции до 8,07% к 8 ноября с 8,14% на 1 ноября позволяет рассчитывать на то, что цикл ужесточения ЦБ РФ может быть завершён в ближайшем будущем, а затем начнётся традиционный процесс покупки облигаций с целью роста их стоимости вслед за снижением инфляции и ключевой ставки.
Однако во второй половине дня доллар начал более активно укрепляться. Одновременно в минус ушли котировки нефти, что дополнительно оказало давление на рубль. В какой-то мере также можно говорить о росте санкционных рисков, так как из Европы вновь звучат обвинения в том, что кризис на польско-белорусской границе не мог состояться без участия России.