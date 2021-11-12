Рубль в первой половине дня укреплял свои позиции. Небольшое замедление инфляции до 8,07% к 8 ноября с 8,14% на 1 ноября позволяет рассчитывать на то, что цикл ужесточения ЦБ РФ может быть завершён в ближайшем будущем, а затем начнётся традиционный процесс покупки облигаций с целью роста их стоимости вслед за снижением инфляции и ключевой ставки.

Однако во второй половине дня доллар начал более активно укрепляться. Одновременно в минус ушли котировки нефти, что дополнительно оказало давление на рубль. В какой-то мере также можно говорить о росте санкционных рисков, так как из Европы вновь звучат обвинения в том, что кризис на польско-белорусской границе не мог состояться без участия России.