Цены на нефть в четверг оставались стабильными. Сохранение дефицита компенсирует негативный эффект из-за роста доллара США.

После публикации данных о скачке инфляции в октябре индекс доллара США стабильно растет, прибавляя около 1,3% с начала недели. При прочих равных крепкий доллар негативен для нефти, поскольку ограничивает платежеспособный спрос на нее со стороны держателей других валют.

При этом текущий уровень спроса на рынке остается высоким и нет оснований полагать, что до конца года предложение сможет его сбалансировать. На этой неделе в США были ослаблены ограничения на авиаперелеты, что должно поддержать восстановление спроса на авиационное топливо. Потребление бензина и дизельного топлива уже вернулось к допандемийным уровням, причем в США косвенные индикаторы указывают на то, что даже в условиях сезонного снижения автомобильной активности потребление нефтепродуктов остается высоким. Индия на этой неделе также отчиталась о рекордных продажах бензина на внутреннем рынке по итогам октября.

Между тем, за пределами 2021 года прогнозы предполагают замедление спроса. EIA в своем свежем отчете STEO прогнозирует спрос на уровне 3,35 млн б/с. ОПЕК вчера опубликовал более оптимистичную оценку на уровне 4,15 млн б/с. Специалисты обеих организаций сходятся во мнении, что в будущем году рынок нефти перейдет в состояние профицита. EIA ожидает, что цены на нефть будут снижаться, начиная с декабря 2021 года и к декабрю 2022 года достигнут $66 за баррель.

Таким образом, цены выше $80 за баррель могут продержаться до конца года, после чего котировки будут спускаться. Однако речь идет о среднемесячных уровнях, в то время как кратковременные всплески волатильности вполне могут привести как к обновлению максимумов, так и к спуску в район $76–77 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются в рамках боковика $80–85 за баррель. Краткосрочные риски смещены в сторону дальнейшего спуска к нижней границе.

Вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные по буровой активности. EIA на этой неделе пересмотрела прогноз по добыче в США на 0,3 млн б/с в сторону роста до 11,5 млн б/с. При уверенном росте числа активных буровых установок, оценка может вырасти еще. Добыча в США вряд ли сможет существенно повлиять на рыночный баланс до конца 2021 г., но более высокая база на начало 2022 г. может оказать влияние на будущие ожидания.

На следующей неделе свои прогнозы опубликует МЭА. Как правило, оценки агентства более консервативны, по сравнению с EIA и ОПЕК. При существенном изменении взгляда, по сравнению с сентябрьским прогнозом, в день публикации возможна повышенная волатильность как в нефтяных котировках, так и в акциях нефтяных компаний. Планируемая дата публикации: 16 ноября.

С утра фьючерсы на Brent сутра торгуются на 0,7% ниже уровней закрытия предыдущего дня.