2021-11-12T11:06:09+03:00
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2021
https://1prime.ru/experts/20211112/835198347.html
Нефть может удержаться около 82 долларов за баррель
Мнения аналитиков
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Цены на нефть Brent остаются под давлением на фоне крепкого доллара и опасений, что ФРС США начнет предпринять более жесткие меры для сдерживания роста цен. ОПЕК в свою очередь... ПРАЙМ, 12.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Екатерина Крылова
https://1prime.ru/images/82422/39/824223981.jpg
Цены на нефть Brent остаются под давлением на фоне крепкого доллара и опасений, что ФРС США начнет предпринять более жесткие меры для сдерживания роста цен. ОПЕК в свою очередь впервые за последнее время выпустил скептический прогноз по мировому спросу на 4 кв. и в целом на 2021 г., понизив его на 0,3 и на 0,2 млн барр./день соответственно его из-за более медленного, чем ожидалось, роста спроса в КНР и Индии. В случае дальнейшего ухудшения сантимента и раскручивания темы с ужесточением политики ФРС цены на сырье будут находиться под давлением. Но сегодня мы полагаем, что нефти удастся удержаться около 82 долл./барр.