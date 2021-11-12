Цены на нефть Brent остаются под давлением на фоне крепкого доллара и опасений, что ФРС США начнет предпринять более жесткие меры для сдерживания роста цен. ОПЕК в свою очередь впервые за последнее время выпустил скептический прогноз по мировому спросу на 4 кв. и в целом на 2021 г., понизив его на 0,3 и на 0,2 млн барр./день соответственно его из-за более медленного, чем ожидалось, роста спроса в КНР и Индии. В случае дальнейшего ухудшения сантимента и раскручивания темы с ужесточением политики ФРС цены на сырье будут находиться под давлением. Но сегодня мы полагаем, что нефти удастся удержаться около 82 долл./барр.



