На этой неделе цены на нефть хоть и достигали максимумов, превышая отметку в 83 доллара за баррель марки Brent, но ближе к концу они стабилизировались до 82,72 доллара за баррель. На этом фоне доллар немного подрос выше 71 руб./долл., и при этом укрепился к евро. В свою очередь евро продолжило снижение, опустившись до 1,1470 долл./ евро. Курсы валют в настоящее время составляют: 71,14 руб./долл., 81,63 руб./евро.

Доллар достиг максимума по отношению к мировым валютам после публикации данных об инфляции в США и позиции ФРС, в рамках которой было объявлено, что они не планируют ужесточать денежно-кредитную политику в течение длительного промежутка времени. Индекс доллара к мировым валютам (USDX) в настоящее время бьет рекорды – в конце месяца он составлял 93. Сейчас он чуть ниже 95 и, по-видимому, будет продолжать расти.

Ни на политической арене, ни в энергетическом секторе в ближайшее время не происходило ярких событий, и пока есть все предпосылки, что такое затишье продлится и на следующей неделе.

Ожидаемый курс валют на следующей неделе: 71-72, руб./долл., 81-82 руб./евро.

Инфляция в России замедлилась год к году до 8.05% годовых, тем не менее ожидания повышения ключевой ставки Центробанком РФ сохраняются.

ОФЗ стабилизировали динамику, доходность по "длинным" облигациям опустилась ниже 8%, двухлетние ОФЗ сохраняют повышенную ставку в 8,2%. Это говорит о том, что в следующем году рынок ожидает изменения денежно-кредитной политики в сторону смягчения и снижения инфляции.

Одним из ярких событий на фондовом рынке на следующей неделе должно стать завершение сбора заявок на IPO на Санкт-Петербургской бирже – крупнейшей в стане бирже по торговле иностранными ценными бумагами.