Азиатские фондовые индексы подрастают в пятницу. В Китае рынок акций растет благодаря сильным продажам в День холостяков. Также инвесторы уверены, что скачок инфляции в экономике США достиг максимума в октябре, и статистика следующих месяцев окажется более умеренной.

Однако нервозность на рынке США остается. Инвесторов волнует отсутствие новостей о выборе нового председателя ФРС, поскольку центральный банк готовится сократить объем покупок своих активов и начать повышение ставок, и политика Федрезерва может сильно скорректироваться при новом главе.

Рынок акций РФ вечером в четверг развернулся вверх вместе с нефтью, металлами и золотом. Индекс МосБиржи поднялся к 4190 пунктам.