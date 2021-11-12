2021-11-12T11:35:16+03:00
2021-11-12T11:35:16+03:00
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2021
https://1prime.ru/experts/20211112/835198613.html
На американском фондовом рынке сохраняется нервозность
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Азиатские фондовые индексы подрастают в пятницу. В Китае рынок акций растет благодаря сильным продажам в День холостяков. Также инвесторы уверены, что скачок инфляции в экономике... ПРАЙМ, 12.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики компании "Финам"
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Азиатские фондовые индексы подрастают в пятницу. В Китае рынок акций растет благодаря сильным продажам в День холостяков. Также инвесторы уверены, что скачок инфляции в экономике США достиг максимума в октябре, и статистика следующих месяцев окажется более умеренной.
Однако нервозность на рынке США остается. Инвесторов волнует отсутствие новостей о выборе нового председателя ФРС, поскольку центральный банк готовится сократить объем покупок своих активов и начать повышение ставок, и политика Федрезерва может сильно скорректироваться при новом главе.
Рынок акций РФ вечером в четверг развернулся вверх вместе с нефтью, металлами и золотом. Индекс МосБиржи поднялся к 4190 пунктам.