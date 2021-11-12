Валюты стран G10

Доллар укрепился против всех валют Большой десятки по итогам торгов в четверг, и схожая картина наблюдалась утром в пятницу. Только австралийская валюта в группе G10 оставалась стабильной к американскому конкуренту. Остальные продолжали терять в цене.

Рынок облигаций США был закрыт в четверг по причине празднования Дня ветеранов. А в среду на американском долговом рынке наблюдалась распродажа после публикации данных по потребительской инфляции в октябре. В пятницу на азиатской сессии торговля трежерис возобновилась, долговые бумаги по-прежнему под давлением. Доходность 10-летних бумаг вырастала до 1,5836%. Рост доходностей стимулирует продолжение восходящей динамики по индексу доллара, который в очередной раз обновил максимум с июля 2020 года — теперь это 95,27 пунктов. Евро подешевел к доллару до 1,1433 — новый 16-месячный минимум. Фунт упал к доллару до 1,3353, что является минимумом с декабря 2020 года.

Несмотря на темпы укрепления на этой неделе индекс доллара выглядит способным продолжить рост до 96 пунктов. При этом курс EURUSD может в ближайшее время проверить на прочность поддержку в области 1,1380/1,1400.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

Только 6 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам торгов в четверг. Аналогичным образом утром в четверг лишь 3 представителя ЕМ пытались дорожать против американского конкурента.

Польский злотый подешевел к доллару на 0,8% и стал самой слабой валютой сегмента ЕМ в четверг, хотя польские финансовые рынки были закрыты из-за национального праздника. Потребительская инфляция в Польше накануне достигла 20-летнего максимума и Центробанк отреагировал повышением ставки на 115 б.п. При этом теперь монетарные власти считают, что дальнейшего ужесточения не требуется, инфляция достигнет пика в первом квартале 2022 года и к 2023 году вернется к целевому уровню. Однако реальные ставки в Польше остаются глубоко в отрицательной зоне (-5,5%), что при такой позиции центробанка может вызвать отток капитала.

Аналогичная ситуация с венгерским форинтом, который в четверг подешевел к доллару на 0,7%. Центробанк Венгрии в сентябре снизил темпы повышения процентной ставки, и в этой стране реальная ставка также находится глубоко в отрицательной зоне (-4,7%).

Центробанк Мексики повысил процентную ставку на 25 б.п. четвертый раз подряд, придерживаясь заданных темпов ужесточения, несмотря на рост инфляции выше прогнозов. По итогам заседания в четверг ставка была повышена до 5%. Большинство экономистов предполагали именно такой шаг повышения, но было немало и тех, кто рассчитывал на повышение ставки сразу на 50 б.п. Все опрошенные Bloomberg экономисты не сомневались в повышении ставок.

Центробанк Перу повысил ставку четвертый месяц подряд на фоне роста инфляции до максимального уровня более чем за 12 лет.

ЦБ повысил ставку на 50 б.п. до 2%. Решение также широко ожидалось среди участников рынка.

Российский рубль намерен третью неделю подряд завершить снижением по отношению к доллару на фоне того, как котировки нефтяных фьючерсов на Brent также могут продемонстрировать минорную динамику третью неделю кряду.

Помимо снижения цен на нефть, что отражает глобальное укрепление доллара США по всему спектру рынка, рубль ощущал давление со стороны миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, который формирует рост геополитической премии. Стоимость 5-летних CDS на Россию (стоимость страховки от дефолта) в последние три дня демонстрирует рост, хотя и остается на довольно низких уровнях относительно среднего значения в 2021 году, а также относительно среднепятилетнго значения показателя.

Рубль негативно отреагировал на новость о том, что США предупредили союзников в Евросоюзе, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение на Украину. Представитель Белого дома сообщил в четверг, что США проводят консультации с союзниками по поводу наращивания сил, считают Украину своим партнером и осуждают любые агрессивные действия РФ. Россия заявила, что концентрация войск на собственной территории является ее внутренним делом и обвинила США в провокационных действиях их военных кораблей в Черном море вблизи территории РФ.

Поскольку цены на нефть пока неспособны вернуться выше $85/барр. (Brent) факторы геополитической напряженности могут стимулировать ослабление российской валюты до 72,50 за доллар. При этом со следующей недели стартует ноябрьский налоговый период, которые будет оказывать рублю локальную поддержку.