В пятницу, 12 ноября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает отрицательную динамику основных индексов.

В наибольшем минусе находятся потребительский и нефтегазовый сектора, а также химическая промышленность, металлурги и горнодобытчики. Лучше рынка выглядят электроэнергетика и транспортный сектор.

Просадке отечественного рынка сегодня способствует отступление цен на нефть: сырье марки Brent понижается в цене на 1,07% до отметки $81,98 за баррель.

В остальном внешний фон для российских торгов с утра складывается неплохой: фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляют 0,18% по состоянию на 12:00 МСК. Американский рынок накануне закрылся преимущественно в плюсе. Доходность 10-летних трежериз повышается на 0,8 б.п. и находится на отметке 1,566%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии ослаб на 1,05% до 4145,28 пункта, а индекс РТС теряет 2,19% до 1813,92 пункта.

Среди лидеров роста находятся бумаги HeadHunter (+2,0%), «Сургутнефтегаз» (+10,4%), Полюс (+1,8%) и др.

Интересно, что акции «Сургутнефтегаза» прибавляют в цене более 10% без какого-либо фактического информационного повода.

Наибольшие потери несут акции «Газпрома» (-2,2%), «Сбербанка» (-2,1%), Банка ВТБ (-1,7%) и др.



