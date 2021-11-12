В пятницу российские индексы вновь открылись вниз на негативном внешнем фоне, после чего испытали быстрое снижение, обновив месячный минимум. При этом после старта наших торгов ситуация на мировых рынках некоторое время улучшалась, но затем нефть ускорила снижение.

В начале дня глобальные фондовые индикаторы повышались, однако вскоре стали сдавать позиции. Нефтяные цены с открытия находятся под давлением. Негативом по-прежнему выступает угроза ускорения инфляции. Это само по себе способно замедлить экономический рост. Кроме того, инфляционный всплеск заставляет центробанки более быстро ужесточать монетарную политику, что также ухудшает долгосрочные перспективы мировой экономики.

Более слабая динамика российского рынка может быть обусловлена увеличением геополитических рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

Ближайшие поддержки у нас находятся на полуторамесячных минимумах: 4038 п. — у индекса Мосбиржи и 1750 п. — у индекса РТС. Учитывая нашу относительную слабость, в случае ухудшения внешнего фона мы уже сегодня можем проверить на прочность эти уровни.

Валютный рынок

В начале торгов рубль пытался укрепляться на фоне восстановления мировых рынков и нефти. Хотя внешний фон некоторое время продолжал улучшаться, на старте основной сессии рубль устремился вниз, обновив месячный минимум к доллару.

Рубль сегодня выглядит слишком слабо для умеренно негативного внешнего фона. Это может быть вызвано увеличением геополитических рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы наращивают позицию в инвалюте, или восстанавливают ее из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

Развивающиеся валюты в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. Утром некоторые пытались укрепляться на фоне отката индекса доллара от очередной годовой вершины. Однако вскоре он стал восстанавливаться, не позволив всем представителям сектора выйти в плюс.

Российский долговой рынок вернулся к негативной тенденции. Индекс гособлигаций RGBI развивает нисходящую коррекцию, стартовавшую вчера от новой двухнедельной вершины.

Учитывая относительную слабость рубля, дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к закреплению доллара над сопротивлением 70,3 руб., от которого он сегодня вновь откатился.