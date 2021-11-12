Как показали последние листинги акций на этой неделе, настроение рынка в отношении электромобилей остается "бычьим". Несмотря на дефицит электронных комплектующих, объемы производства и продаж электромобилей продолжают расти, обеспечивая значительный рост доли рынка.

Каждый четвертый новый автомобиль, проданный в Европе, и каждый пятый в Китае оснащен электроприводом. Электромобильность прошла переломный момент и готовится внести свой вклад в достижение цели нулевых выбросов СО2. Проблемой может стать доступность металлов, используемых в производстве аккумуляторов, которая замедлит, но не остановит рост.

Настроение рынка в отношении электромобилей остается неизменно "бычьим". Инвестиционная среда, связанная с этой областью, расширяется с каждым месяцем. На этой неделе состоялся еще один, пока успешный, листинг производителя электромобилей, который в этот раз пошел традиционным путем первичного размещения акций.

Экономическая картина остается благоприятной. Несмотря на дефицит электронных компонентов, объемы производства и продаж электромобилей остаются высокими, что способствует быстрому увеличению доли рынка. Фактически, стремительное увеличение доли электромобилей, на которые приходится 20%-25% новых проданных автомобилей в Европе и Китае за последние месяцы, превосходит даже самые оптимистичные прогнозы, сделанные всего один-два года назад.

С появлением популярных грузовиков типа пикап на электроприводе доля рынка в Соединенных Штатах должна увеличиться до 5%. Высокий интерес потребителей, отчасти стимулируемый субсидиями, сочетается с постоянно растущим предложением автопроизводителей, которые, похоже, являются основными драйверами этого перехода.

В отличие от "зеленой" энергетики, в настоящее время не наблюдается значительных циклических помех, которые могут препятствовать развитию сектора электромобильности. Тем не менее, рост цен на металлы, используемые в производстве аккумуляторов, может стать одним из факторов, способным замедлить темп перехода.

В цепочке создания стоимости аккумуляторов сегмент металлов отличается большей сложностью и негибкостью, и в ближайшие годы, вероятно, станет наиболее уязвимым местом. Тем не менее, существует некоторая неопределенность вокруг химического состава батарей и используемых металлов.

В частности, для лития цепочка создания стоимости выглядит несколько более динамичной и адаптивной по сравнению с другими металлами. Скачок цен на литий в 2017 и 2018 годах вызвал всплеск разработки новых ресурсов, что дает бизнесу небольшую фору, чтобы наверстать упущенное. Мы считаем, что из всех видов добываемого сырья только металлы, используемые в производстве аккумуляторов, находятся в фазе суперцикла, то есть фазе структурного расширения, которая сопровождается более продолжительным ростом цен.