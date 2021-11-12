На следующей неделе техническая картина по российскому и американским фондовым площадкам, а также нефтяным котировкам скорее указывает на риски развития нисходящей коррекции и обновления локальных минимумов. В частности, негативные сигналы остаются актуальными при положении индексов Мосбиржи и РТС ниже сопротивлений 4220 и 1875 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Индикаторы при умеренно пессимистичном сценарии могут закрепиться ниже психологически важных значений 4100 и 1800 пунктов. Для фьючерсов на Brent и WTI ключевые сопротивления расположены у 84 долл. и 82,50 долл. соответственно, а для рубля – у 72,70 руб. и 84 руб.

С фундаментальной точки зрения при этом на следующей неделе, по средним прогнозам, не ожидается поступления существенных негативных сигналов, но на рынках могут сохраняться опасения ужесточения тона ФРС в связи с разгаром американской инфляции. В США и Китае будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству, первые данные по рынку жилья США за октябрь, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. В Европе же станут известны пересмотренные оценки ВВП региона за 3-й квартал и потребительской инфляции за октябрь, а также производственной инфляции Германии за прошлый месяц (ожидается ускорение с 14,2% до 16,2% г/г).

Для нефтяного рынка будет важен ежемесячный отчет Международного энергетического агентства и его прогнозы по спросу и предложению (публикация назначена на вторник). Кроме того, на рынках продолжают говорить о рисках распаковки стратегических резервов США, что создает дополнительные нисходящие риски для цен.

Из важных для российского рынка корпоративных событий можно отметить финансовые результаты РусАгро, Совкомфлота, HeadHunter, Ozon, МТС, банка “Санкт-Петербург”, Черкизово и Ленэнерго. Негативный внешний фон для российских активов в целом может обеспечивать актуализация санкционной тематики.