Люди часто мечтают о волшебной таблетке, способной разом вылечить все недуги. Pfizer создала средство PAXLOVID, которое, к сожалению, не делает любого человека здоровым, но практически исключает тяжелое течение болезни при заражении COVID-19. Новый препарат успешно прошел второй этап клинических испытаний: риск госпитализации при приеме лекарства в течение трех дней после обнаружения симптомов коронавирусной инфекции снижается на 89%. Европейский конкурент Merck представил результаты тестирования противоковидного лекарства неделей ранее, но его доказанная эффективность составила лишь 50%.

По согласованию с FDA Pfizer завершит набор испытуемых для дальнейших исследований PAXLOVID и до 25 ноября подаст заявку для получения разрешения на экстренное применение (EUA). Положительное решение по этой заявке может быть принято до конца года. В течение следующих пяти месяцев лекарство от COVID-19 начнут широко распространять в США, а далее и по всему миру. Благодаря таблетке, созданной Pfizer, мир сможет вернуться к доковидному образу жизни в течение следующего года. Безусловно, ограничения отменят не сразу, но уже во второй половине 2022-го в развитых странах более половины противоэпидемических мер может быть снято. Рынки акций 5 ноября отреагировали на эту новость бурным ростом, и это неудивительно: победа над пандемией считается залогом экономического роста. Однако рынок облигаций расценил поступившую информацию иначе, даже несмотря на анонсированное ФРС 3 ноября продолжение мягкой политики и принятие Конгрессом 5 ноября программы инфраструктурных реформ объемом $1,2 трлн. Даже в условиях рекордных темпов инфляции доходность десятилетних облигаций США опустилась до 1,49%, у пятилетних она находится на отметке 1,12%, а у двухлетних равняется 0,45%. Спред между "десятилетками" и "двухлетками" начинает сокращаться, что обычно происходит в конце цикла экономического роста. Долговой рынок в последний месяц вообще довольно странно реагирует на новостные заголовки, но одно объяснение этому есть. Рынок фиксированной доходности предполагает, что ФРС ошибается, считая ускорение инфляции временным явлением. Ожидается, что попытки исправить эту ошибку приведут к двум повышениям ключевой ставки с шагом в 0,25%, а эти меры ударят как по инфляции, так и по экономическому росту.

И снова инвесторам приходится наблюдать, как одну и ту же информацию разные участники рынка интерпретируют абсолютно противоположным образом. Однако я стою на оптимистичных позициях, и у меня для этого сразу две причины.

Во-первых, ФРС максимально подробно и прозрачно доносит свое видение ситуации и планы до инвесторов, что снижает потенциал всплесков волатильности на фоне изменений курса монетарной политики. Во-вторых, если некоторые участники рынка думают, что повышение ключевой ставки с текущих 0,25–0,5% до 0,5–0,75% к концу 2022 года способно резко остановить экономический рост и задушить инфляцию, то они явно ошибаются.

Фундаментальная стабильность не позволит изменению ключевой ставки на 0,5% спровоцировать сбой ни на американском фондовом рынке, ни в экономике в целом.