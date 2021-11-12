Вчера нефть Брент котировалась в диапазоне $81,7-83,4/барр. В центре внимания остается ситуация в США, где нарастает давление на президента Джо Байдена, в том числе со стороны его партии. От него ждут решения проблемы высоких цен, т. к. темпы инфляции в США сейчас самые высокие за несколько десятилетий. Кроме того, вчера инвесторы анализировали ежемесячный отчет ОПЕК, содержавший неблагоприятные для нефтяного рынка оценки: были слегка понижены прогнозы по росту спроса на нефть в 2021 и 2022 годах. Секретариат ОПЕК понизил оценку глобального спроса на нефть в 2021 году, прежде всего в Северной Америке, несмотря на то что в августе этот показатель существенно превысил уровень годичной давности. Кроме того, был снова снижен прогноз по спросу на нефть в Индии, хотя последние данные говорят об обратной тенденции. В то же время ОПЕК ожидает повышения спроса в Китае, что тоже неожиданно с учетом действующих в стране ограничений на перелеты на фоне растущего числа зараженных коронавирусом.

Секретариат ОПЕК не стал менять прогноз предложения вне ОПЕК на 2021 год и немного понизил оценку этого показателя на 2022 год. Мы полагаем, что прогнозы ОПЕК по добыче на 2022 год чрезмерно оптимистичны, особенно в отношении России. Отметим также, что в ноябре cекретариат добавил в отчет отдельную секцию по глобальным товарным запасам углеводородов. В ней отмечается, что за первые девять месяцев 2021 года складские запасы нефти и нефтепродуктов сократились на 342 млн барр., а с июня 2020 года — на 938 млн барр., из чего следует, что в период с июня по декабрь 2020 года запасы уменьшились примерно на 600 млн барр.

В пятницу утром Брент котируется немногим выше $82/барр.; инвесторы ждут данных по промышленному производству в еврозоне за сентябрь и предварительного индекса потребительских настроений от Мичиганского университета за ноябрь. Потребительские настроения, вероятно, немного улучшились в ноябре, т. к. пандемия идет на спад, рынок труда стабилизируется, а зарплаты растут. В то же время высокие цены могут негативно сказаться на настрое потребителей. Мы полагаем, что в отсутствие значимых катализаторов цена Брент по итогам недели останется в сложившемся диапазоне $82-83 за барр.