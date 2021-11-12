В начале торгов рубль пытался укрепляться на фоне восстановления мировых рынков и нефти. Хотя внешний фон некоторое время продолжал улучшаться, на старте основной сессии рубль устремился вниз, обновив месячный минимум к доллару.

В начале дня глобальные площадки повышались, однако вскоре стали сдавать позиции. Нефтяные цены с открытия находятся под давлением, скорректировав потери в начале основной российской сессии, но затем ускорили снижение.

Негативом по-прежнему выступает угроза усиления инфляции. Это само по себе способно замедлить экономический рост. Кроме того, инфляционный всплеск заставляет центробанки более быстро ужесточать монетарную политику, что также ухудшает долгосрочные перспективы мировой экономики.

Рубль сегодня выглядит слишком слабо для умеренно негативного внешнего фона. Это может быть вызвано увеличением геополитических рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе. Кроме того, Bloomberg со ссылкой на чиновников в Вашингтоне сообщил, что США проинформировали союзников в ЕС о своих опасениях по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины. Все это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы наращивают позицию в инвалюте или восстанавливают ее из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

Развивающиеся валюты в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. Утром некоторые пытались укрепляться на фоне отката индекса доллара от очередной годовой вершины. Однако вскоре он стал восстанавливаться, не позволив всем представителям сектора выйти в плюс.

Российский долговой рынок вернулся к негативной тенденции. Индекс гособлигаций RGBI развивает нисходящую коррекцию, стартовавшую вчера от новой двухнедельной вершины.

Нефть ускорила снижение

Нефтяные цены с открытия демонстрируют нисходящую динамику, перейдя утром к консолидации и коррекционным попыткам. В начале основной российской сессии котировки резко повысились, но затем стали быстро сдавать позиции. Сейчас Brent теряет 1,6% около отметки $81,6.

Участники нефтяного рынка проявляют все большее беспокойство относительна дальнейшей динамики мировой экономики. Риски ускорения инфляции и краха строительной отрасли Китая, способного перекинуться на другие сектора и страны, угрожает по меньшей мере замедлением экономического роста, что негативно скажется на нефтяном спросе.

Доллар пытается скорректировать сильный рост

Поначалу индекс доллара (DXY) продолжал развивать мощное восходящее движение предыдущих сессий, вновь переписав годовой максимум. Утром американская валюта откатилась, но затем стала пытаться возобновить рост. Сейчас DXY торгуется с нулевым изменением около отметки 95,2 п.

Пара EUR/USD в начале дня снижалась, обновляя годовой минимум. Утром европейская валюта перешла к восстановлению, и вслед за кратковременной просадкой вернулась к дневной вершине. Сейчас пара несет небольшие потери вблизи уровня 1,145.