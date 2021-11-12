В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+14,77% и +1,70%), обыкновенные акции Башнефти (+4,47%) и бумаги Акрона (+2,07%). В лидерах снижения пребывали котировки Газпрома (-3,94%), акции Магнита (-3,90%) и Роснефти (-3,06%).

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза продолжали вчерашний взлет без очевидных фундаментальных причин.

Акции Роснефти корректировались вместе с нефтяными котировками, несмотря на получение компанией рекордной чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев текущего года в размере 696 млрд руб. (против убытка годом ранее) и росте показателя EBITDA почти вдвое.

Башнефть же отчиталась о скачке чистой прибыли за 3-й квартал текущего года по МСФО в 14,6 раза, до 30,71 млрд руб. и прибыли за 9 месяцев на уровне 58,313 млрд руб. против убытка годом ранее. Выручка компании в 3-м квартале выросла в 1,9 раза, а за 9 месяцев текущего года – на 43%.

С технической точки зрения обыкновенные акции Башнефти прорвались к максимумам с апреля текущего года при преобладании основного среднесрочного восходящего тренда по ADX. К середине сессии котировки, однако, отступили от внутридневного пика 1625 руб. и опустились ниже верхней полосы Боллинджера недельного графика. Последнее напоминает о краткосрочных рисках торговли бумагами (наряду с коррекцией нефтяных котировок). При закреплении по итогам недели ниже 1470 руб. акции могут развить долгосрочный нисходящий тренд, а подтверждение сегодняшнего позитивного сигнала поступит при закреплении выше 1625 руб. При положении выше 1520 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1470 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного) имеет смысл держать краткосрочные и среднесрочные “длинные” позиции соответственно с учетом рисков возможной волатильности.