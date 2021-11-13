Рубль отпрыгнул от геополитики на минимумы с начала октября
Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал широкие колебания, вначале обновив максимум с конца октября (70,51 рубля за доллар и 81,33 рубля за евро). Однако завершились эти колебания резким ослаблением рубля в район полуторамесячных минимумов.
В итоге доллар и евро к завершению недели обновили максимумы с начала октября, подскочив до 73,22 рубля и 83,78 рубля, соответственно.
Основным курсообразующим фактором для рубля были внешние факторы — сначала в виде стоимости нефти, которая обновила максимум — также с конца октября (85,5 доллара). Однако затем глобальный аппетит к риску был испорчен рекордной за 30 лет инфляцией в США. К завершению недели подоспели геополитические факторы, на которые рубль традиционно очень живо реагирует.
В итоге, доллар за неделю вырос на 1,6 рубля до уровня 72,9 рубля, евро — на 90 копеек до 83,4 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом подтянулась до 6 тысяч против 5,95 тысячи неделей ранее.
РУБЛЬ РЕАГИРОВАЛ НА ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Рубль начал рабочую неделю неуверенным топтанием относительно доллара и евро, отыгрывая ожидания резкого увеличения Минфином РФ закупок валюты и золота в рамках бюджетного правила — до 25,9 миллиарда рублей в день по сравнению с 15,1 миллиарда ежедневных закупок в предыдущий период.
При этом внешний фон преимущественно оставался позитивным, — нефть росла. Участники торгов отыгрывают недавнее решение ОПЕК+ придерживаться текущих параметров соглашения об ограничении добычи нефти и не наращивать этот показатель более чем на 400 тысяч в сутки. Кроме того, они обратили внимание на решение Saudi Aramco, резко повысившей отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы.
Общий аппетит к риску поддерживался сигналами от ФРС США. Ее глава Джером Пауэлл заверил, что регулятор использует свои инструменты для борьбы с инфляцией, если она будет долго держаться выше целевого уровня, но при этом сокращение программы выкупа активов — ещё не сигнал к возможному повышению ставки рефинансирования.
Рынок рублевого долга активно восстанавливался после обновления на прошлой неделе минимума с февраля 2019 года. Такая динамика на фоне высокого спроса на ОФЗ на аукционах Минфина РФ поддерживала курс рубля.
Ведомство разместило в среду гособлигации с постоянным купонным доходом на весь лимит в 40 миллиардов рублей при спросе в 122,2 миллиарда.
Однако в середине недели мировые рынки получили сигнал об ослаблении аппетита к риску. Поводом для укрепления доллара (главный признак такого ослабления) стал рост ожиданий более быстрого ужесточения кредитно-денежной политики ФРС после выхода данных о том, что потребительские цены в США в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост — до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, а только за октябрь они подскочили на 0,9%.
Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год, когда показатель составлял 6,3% по итогам ноября 1990 года. Рост потребительских цен в США оказался и значительно больше прогноза — аналитики ожидали годовую инфляцию на уровне 5,8% и 0,6% в октябре.
Сигналы от ЦБ РФ носили противоречивый характер. Так, регулятор зафиксировал рост 1,5 раза в годовом исчислении чистого оттока капитала из России в январе-октябре, до 65,7 миллиарда долларов. Однако профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре составил 94,4 миллиарда долларов после 30 миллиардов годом ранее.
ГЕОПОЛИТИКА ВСЕ РЕШИТ
Завершение рабочей недели рубль провел в активном падении против главных резервных валют на фоне слабеющей нефти и возросших геополитических рисков. ОПЕК опубликовала свой новый прогноз. В документе организация понизила ожидания от мирового спроса на нефть по итогам года.
Кроме того, группа сенаторов-демократов направила письмо президенту США Джозефу Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва. Это может значительно снизить внешний спрос на нефть в США.
В свою очередь источник агентства Блумберг, близкий к Кремлю, указал, что якобы есть план реагирования на "провокации" со стороны Украины. А другой неназванный источник отметил, что Россия якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. В МИДе РФ ранее опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Новости о ситуации на белорусско-польской границе, где скапливаются беженцы из третьих стран, добавляли политических рисков. Это повысило актуальность наращивания инвесторами валютной позиции для хеджирования каких-либо рисков во время выходных.
Таким образом, фактор геополитики останется главным на следующей неделе, и если он станет затухать или и вовсе сойдет на нет, то российская валюта вполне готова вернуться на позиции недельной давности и опять может попробовать доллар на прочность у поддержки в 71 рубль.
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