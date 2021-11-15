Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста на фоне отсутствия новостей вновь стали акции Сургутнефтегаза (+13,18%). Скорректировались после ралли бумаги Белуги (-4,86%). Пара USD/RUB поднялась к 73.

Русагро (-0,86%) опубликует результаты по МСФО за третий квартал. Выручка компании достигла 57,2 млрд руб. (+43% г/г). Наибольший рост при этом продемонстрировал масложировой сегмент. Ожидается, что по итогам года совокупные продажи могут составить 248млрд руб. при EBITDA 52,1 млрд руб. и прибыли 32 млрд руб., что соответствует рентабельности 21%. Фактором поддержки для оборотов Русагро в четвертом квартале выступают темпы роста цен: продовольственная инфляция уже достигла 10,3%. Дивидендная политика агрохолдинга предусматривает выплаты акционерам в размере не менее 25% прибыли. Наш таргет по бумаге AGRO до конца года — 1338 руб. Рекомендация — "покупать".

Пара USD/RUB поднялась выше отметки 73. Торговые обороты на валютном рынке были весьма значительны. Мы не исключаем, что причиной этого стали действия нерезидентов. Котировки ОФЗ после непродолжительного роста пошли вниз. Если в понедельник ослабление рубля продолжится, то спекулянты попробуют отыграть сценарий движения к отметке 74,5. Однако, на наш взгляд, фундаментальные факторы для резкого обесценения национальной валюты отсутствуют. Как следствие, мы ожидаем в скором времени снижения пары USD/RUB в коридор 70–72.

Ожидаем снижения рынка в пределах 0,5%. Прогноз по паре USD/RUB: 71,5–72,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4100–4150 пунктов