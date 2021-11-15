К концу недели российские индексы обновили месячные минимумы из-за попавшего в новостную повестку геополитического фактора. Под давлением были голубые фишки, среди которых худший результат был зафиксирован по акциям Газпрома (-4%). Слабеющий рубль привел к опережающему снижению долларового РТС, который выглядел значительно хуже других развивающихся площадок.

Геополитическая напряженность связана с конфликтом между Евросоюзом и Беларусью, а также сообщениями СМИ о росте военного присутствия на границе с Украиной. На фоне обострения сентимента инвесторы предпочли сократить длинные позиции по российским активам в преддверии выходных. Это касается как акций, так и облигаций, которые лишь несколько дней назад встали на путь восстановления.

Политический фактор всегда сопряжен с высоким уровнем неопределенности, поэтому уверенно строить прогнозы о дальнейшем развитии событий сложно. В ближайшее время международная политика может оставаться в фокусе внимания. Если новости, спровоцировавшие пятничные распродажи, не получат подтверждения, и частота упоминаний в СМИ снизится, то просадка рынка будет выкуплена. Такой сценарий уже не раз повторялся за последние несколько лет.

Индекс МосБиржи закрыл пятничную сессию ниже минимума предыдущего дня, и в моменте опускался ниже 4100 п. Потенциал для снижения пока сохраняется, ближайшая зона поддержки 4060–4080 п. еще не достигнута. При этом по отдельным бумагам после пятничных распродаж сформировались достаточно привлекательные уровни, что может поддерживать рынок при улучшении сентимента.

Российский рубль в паре с долларом США в пятницу растерял все приобретения с начала октября. Это в очередной раз подчеркивает, насколько весомую роль играет геополитический фактор для национальной валюты. При этом позитивные факторы в виде дорогой нефти и высоких процентных ставок по-прежнему актуальны, что может поддержать рубль в начале недели при отсутствии новых негативных новостей с политического фронта.

На зарубежных площадках в пятницу, напротив, отмечалось потепление. Эффект высокой инфляции в США оказался учтен в котировках, и западные индексы перешли к росту. Американский S&P 500 прибавил 0,7%. Несмотря на вероятное завершение коррекции, потенциал для более глубокого снижения еще остается. Сильная зона поддержки расположена в районе 4540–4550 п.