Сильные распродажи отечественных акций и рубля в пятницу были вызваны исключительно нарастанием политических рисков. Попытка переложить ответственность на Россию за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, заставили инвесторов экстренно фиксировать среднесрочную прибыль.

Продажи прошли по всему спектру «голубых фишек». В результате, Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше отметки 4100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от начала этого года.

Сегодня же не радует еще и внешний фон. Американские фьючерсы торгуются в районе предыдущего закрытия, но при этом сильно падают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Вновь растет курс доллара к корзине мировых валют.

Такая картина говорит против роста отечественных бумаг. С другой стороны, пятничные распродажи все-таки были эмоциональными, и не имеющими под собой никакой реальной основы. Пока даже всерьез не ведутся разговоры о введении в отношении России санкций.

Но если все-таки пессимизм возобладает, то Индекс Мосбиржи может уйти ниже восходящего канала, что усилит распродажи на техническом факторе.

Так что пока картина складывается неопределенной, многое будет зависеть от действий нерезидентов, которые сильнее всего пугаются ухудшения политического фона.

Не дадим никаких советов и по «обычке» «Сургутнефтегаза», которая за последние два дня прошлой недели без всяких причин взлетела почти на 40%. Бумага может как прибавить еще десяток-другой процентов, так и откатиться вниз на такую же величину.

Быть может, ближе к вечеру ситуацию улучшит нефть. Сейчас она снижается на фоне прогнозов по сокращению спроса. Но пока дефицит топлива в мире сохраняется, и при приближении котировок к отметке 80 долларов за баррель должен произойти разворот.

Рубль в паре с долларом на утренних торгах стабилен, торгуясь на 30 копеек ниже сопротивления 73. Пробой этого уровня поставит целью роста пары район 74,7.

Однако при снижении политических рисков пара должна уйти под отметку 72. Рубль по-прежнему интересен с точки зрения высокой ключевой ставки Банка России и ожиданий ее дальнейшего роста. Кроме того, на текущей неделе российская валюта начнет получать поддержку со стороны налогового периода.