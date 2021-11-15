Европейские фондовые индексы завершили неделю ростом, так как глобальные инвесторы оценили недавние высокие показатели инфляции и прибыли корпораций. За неделю европейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,7%, британский FTSE 100 прибавил 0,65%, немецкий DAX увеличился на 0,2%, CAC закрылся на 0,7% выше.

Представители ЕЦБ в пятницу признали, что инфляция в еврозоне может снижаться более медленно, чем ранее считали, отчасти из-за узких мест в цепочках поставок. Промышленное производство еврозоны сократилось меньше, чем ожидалось в сентябре, показали данные в пятницу, снизившись на 0,2% в месячном исчислении при годовом росте на 5,2%В пятницу основные фондовые индексы США смогли закрыться выше нулевой отметки, однако этих успехов оказалось недостаточно, чтобы преодолеть продажи после отчета по потребительской инфляции в среду, который показал самый быстрый рост за более чем 30 лет. Динамика американских индексов за неделю была отрицательной: DOW —0,6%, S&P —0,3%, Nasdaq —0,7%.

На текущей неделе запланировано множество событий.

В начале недели в центре внимания будут данные по торговле еврозоны и 2-я оценка ВВП за 3 квартал. В среду окончательные данные по инфляции в еврозоне за октябрь также дадут направление. Президент ЕЦБ Лагард планирует выступить на неделе несколько раз.

В США во вторник в центре внимания будут показатели розничных продаж и промышленного производства. В четверг ФРС Филадельфии опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и данные о безработице. Данные по жилищному сектору должны быть опубликованы в течение недели.

На неделе запланирована череда выступлений глав резервных банков ФРС США.

На предстоящей неделе ожидается череда публикаций финансовых отчетов ритейлеров, которые дадут представление о том, как американские потребители относятся к расходованию своих денег и становятся ли они более экономными по мере роста цен. Инвесторы также надеются получить представление о том, чего ожидают эти компании, в том числе Walmart и Target, в преддверии сезона праздничных покупок. На неделе свои отчеты также представят Home Depot, Cisco, Nvidia, Macy’s, Kohl’s, Applied Materials и Foot Locker.

Американским индексам по итогам недели практически удалось нивелировать потери середины недели. Всплеск негатива на рынке был краткосрочным, сменившись в дальнейшем умеренным ростом. Весь ноябрьский негатив (вследствие планов по сворачиванию стимулов ФРС США, и недавней публикацией данных по инфляции) западные рынки преодолели на одном дыхании и без особых потерь. В связи с чем высказываются смелые предположения о том, что текущее ценовое давление ослабнет, а индексы продолжат обновлять максимумы.