Для российских фондовых рынков ситуация на этой неделе может оказаться весьма непростой. Способствовать тому будут сразу несколько негативных факторов. Во-первых, заряд оптимизма, выталкивавший мировые и, в первую очередь, американские фондовые площадки наверх в течение прошедшего месяца, несколько поубавился. Да, неплохие корпоративные отчеты еще как-то поддерживают рынок, но судя по темпам инфляции, которыми обеспокоены уже большинство мировых центробанков, вполне может оказаться, что период сверхмягкой денежно-кредитной политики на какое-то время останется в прошлом (напомню – инфляция в США составляет сейчас 6,2%. Это заметно выше целевых показателей).

Так что к уже объявленному ФРС сокращению выкупа активов на 15 млрд долларов ежемесячно могут добавиться заявления о возможном повышении процентных ставок ранее намечавшихся изначально сроков. Во-вторых, геополитическая обстановка складывается сейчас совсем не пользу России.

Мало того, что Запад пытаются обвинить Кремль в причастности к гуманитарной катастрофе на границе Белоруссии и Польши (ну, или хотя бы обвинить в бездействии в части разрешения ситуации), в американских СМИ стали появляться упорные сообщения о том, что "Россия может напасть на Украину".

И хотя все понимают, что это бред, но свое дело подобные заявления делают – на прошедшей неделе наши бумаги продавали гораздо активнее зарубежных. В-третьих, нефть, которой упорно предрекали в самое ближайшее время 100, а то и 120 долларов за баррель по сорту BRENT, неожиданно отказалась идти в напророченный ей диапазон и стала корректироваться.

Ну и, конечно, общемировое ухудшение ситуации с COVID-19, которое тоже не добавляет инвесторам оптимизма. На этом фоне заметно выросшие доходности десятилетних гособлигаций США все активнее оттягивают инвестиции с развивающихся рынков в долларовые инструменты.

Фондовые площадки

Завершение недели для фондовых площадок СШа оказалось не таким уж плохим. Корректировавшиеся с понедельника по среду индексы в середине недели смогли оттолкнуться от локальных минимумов, а в последний день и вовсе бодро росли. DOW JONES прибавил 0,50% (36.100,31 п.), S&P500 вырос на 0,72% (4.682,85 п.), NASDAQ поднялся на 1,00% (15.861,00 п.). Помогали тому, конечно, квартальные отчеты корпораций. Среди лидеров роста на широком рынке S&P500 оказались бумаги Meta Platforms (+4,01%), Netflix (+3,81%), Micron (3,69%), Laboratory America (+3.61%) и Stanley Black & Decker (+3.32%). Сильней других снизились акции Hewlett Packard (-8,16%), American Airlines (-4,88%), United Airlines (-2,94%), Carnival Corp (-2,87%), Delta Air Lines (-2,83%).

Отечественные фондовые площадки, как было написано выше, оказались под прессингом негативного внешнеполитического фона и еще ряда не менее весомых факторов. Неудивительно, что российские индексы продолжают оставаться в локальном ниспадающем тренде. Впрочем, сегодня вполне может последовать некоторая позитивная коррекция после откровенно провальных торгов пятницы, когда индекс МосБиржи потерял за день 1,62% (4121,66 п.), а "долларовый" РТС за счет ослабления рубля рухнул и вовсе на 3,79% (1784,28 п.). Наилучшие результаты в последний торговый день недели продемонстрировали бумаги Сургутнефтегаза-ао (+16,43%)*, Башнефти (+5,62%), АДР iHHRU (+3,08%)*, ETF Дивидендных аристократов США (+2,35%) и ЭН+ГРУПП (+1,65%). Сильней других снизились акции Газпрома (-3,98%)*, НМТП (-3,92), ТГК-2 (-3,70%), Магнита (-3,11%)* и ЛУКОЙЛа (-3,05%)*.

(* — с учетом вечерней сессии).

Нефть

Стоимость энергоносителей начиная с 25 октября, когда она добралась до локальных максимумов на уровне 86,70 долларов за баррель по сорту BRENT, продолжает неспешно корректироваться. Правда, с периодическими попытками переломить тренд и вернуться к росту. Но пока безуспешными. Никаких действительно весомых новостей на рынке углеводородов за последние дни не было, так что пока к этому сползанию вниз стоит относиться, скорей, как к технической коррекции после почти годовалого цикла роста (напомню, что в ноябре 2020-го года нефть была на уровне 36 долл/барр.). На данный момент (по состоянию на 7:34 мск. сегодняшнего утра) стоимость нефти сорта BRENT составляет 81,48 долл./барр, а легкая техасская WTI торгуется по 80,18 долл./барр.

Рубль

Рубль на фоне внешнего давления, без поддержки дорожающей нефти и под влиянием ужесточившихся карантинных ограничений, что не добавляет инвесторам уверенности, продолжает ослабевать. Особенно заметным было падение последних дней недели. И сейчас мало факторов, говорящих о том, что отечественная валюта вдруг начнет укрепляться – пока еще всё против рубля. Впрочем, он достаточно долго рос. Так что наблюдаемая коррекция пока точно не выглядит угрожающей. По состоянию на 8:37 мск на рынке ФОРЕКС доллар торгуется по 72,643 рубля, а евро стоит 83,238 рубля.

Перспективы

За сегодняшнюю ночь и утро вышло немало значимой макроэкономической статистики. Япония успела отчитаться по динамике ВВП в третьем квартале (весьма слабо – год к году показатель упал с —1,5% до —3,0% при прогнозах роста до —0,8%. Квартал к кварталу темпы сжатия экономики ускорились с —0,4% до —0,8% при прогнозах роста до —0,2%). Китай представил данные по объемам промышленного производства (показатель вырос с 3,1% до 3,5% против ожидавшихся 3,0%), уровню безработицы (он остался неизменным на отметке в 4,9%) и еще ряду макроэкономических параметров.

Сегодня торги в Азиатско-тихоокеанском регионе проходят разнонаправленно: японский NIKKEI 225 прибавляет 0,42%, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,24%, корейский KOSPI поднимается на 1,08%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0,29%, китайский Shanghai теряет 0,29%, Фьючерсы на большинство мировых фондовых индексов находятся в околонулевой области, не выказывая явных намерений к росту или снижению.

Весомой макроэкономической статистики сегодня не ожидается – все самые интересные отчеты уже вышли. В России о финансовых результатах своей деятельности за 3-й квартал отчитаются по МСФО "РусАгро", HeadHunter и "Совкомфлот". Пройдет заседание совета директоров "Россети Центр".