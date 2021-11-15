Прошлая неделя прошла под знаком снижения нефтяных цен и эскалации геополитических рисков. Индекс РТС пробил вниз наиболее агрессивный повышательный тренд. Акции "Газпрома" за неделю снизились на 4,85%, акции ТКС Групп Холдинг снизились на 8,61%.

Индекс РТС пробил вниз техническую поддержку 1820 на больших объемах. Для тех инвесторов кто остался в акциях это негатив. Для инвесторов-оптимистов, которые ждут рождественское ралли и имеют денежный резерв для инвестирования это позитив. Лично я по прогнозам не работаю. Мне все равно, будет ралли или его отменят "злые медведи" – главное, чтобы рынок не стоял на месте. Котировки Газпрома находятся под понижательным трендом с 6 октября. На дневных графиках они находятся также в "зоне медведей" (нижний конверт Боллинджера). В данный момент понижательный тренд проходит на уровне 348 и его пробитие быками наверх даст сигнал части инвесторов на покупку акций. Другие инвесторы будут покупать Газпром по горизонтальным уровням – зона поддержки 321-330 и сильная поддержка на уровне 300. Каждый работает как ему удобно, но вернуться обратно на уровень 397 "быкам" будет трудно, потому что ситуация сейчас развернулась не в их пользу. Пятничные объемы торгов на падении выросли, Еврокомиссия начинает новое антимонопольное расследование в отношении "Газпрома".

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут сегодня вечером встречу по видеосвязи (в москве это будет уже ночь (03:45 мск 16 ноября)). Будет ли "перезагрузка" отношений непонятно, но снятие даже части напряженности в отношениях может принести пользу инвесторам, которые уже купили китайские акции.

На неделе запланирована череда выступлений глав резервных банков ФРС США. Инвесторов интересует среднесрочная политика ФРС, но есть неопределенность с тем кто будет исполнять обязанности председателя ФРС после истечения срока полномочий г-на Пауэлла в феврале. В данный момент трейдеры фьючерсами оценивают вероятность повышения ставки к июню более чем на 70 % (по данным CME Group), по сравнению с чуть более чем 50 % неделю назад.

Торги на фондовых биржах в Азии проходят разнонаправлено, но цены на нефть снижаются – жду открытия рынка с небольшим снижением. По нефти никакой катастрофы нет. Правда, рост инфляции заставляет задуматься о том, что центробанки в следующем году ужесточат денежную политику, что приведет к замедлению экономики и падению спроса на нефть. 2 декабря ОПЕК+ проводит министерскую встречу для определения производственной политики, после чего нынешняя боковая динамика может сменится трендовой.