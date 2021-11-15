2021-11-15T09:45:32+03:00
2021-11-15T09:45:32+03:00
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2021
https://1prime.ru/experts/20211115/835214327.html
Пара доллар-рубль приблизилась к отметке 73
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Пара доллар-рубль завершила торги значительным ослаблением национальной валюты, вернувшись к отметке 73 руб. Драйвером ослабления выступили дешевеющие фьючерсы на нефть марки... ПРАЙМ, 15.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики Промсвязьбанка
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Пара доллар-рубль завершила торги значительным ослаблением национальной валюты, вернувшись к отметке 73 руб.
Драйвером ослабления выступили дешевеющие фьючерсы на нефть марки Brent после понижения прогноза ОПЕК по мировому спросу на нефть на 4 кв. и 2021 г. Отметим и высокие инфляционные риски в США, что укрепляет позиции доллара и соответственно сокращает привлекательность керри-трейда у инвесторов из-за возможного повышения ключевой ставки ФРС.
Утро понедельника создает негативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть находятся под давлением, контракты на фондовые рынки США в слабом плюсе.
Сегодня мы не ожидаем сильной волатильности на валютных рынках ввиду отсутствия значимой глобальной статистики. Рубль технически выглядит перепроданным, поэтому сегодня ожидаем плавного возвращения пары доллар-рубль к отметке 72 руб. В случае продолжения нисходящего тренда на нефтяном рынке не исключаем выход пары выше отметки 73 руб.