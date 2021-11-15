Пара доллар-рубль завершила торги значительным ослаблением национальной валюты, вернувшись к отметке 73 руб.

Драйвером ослабления выступили дешевеющие фьючерсы на нефть марки Brent после понижения прогноза ОПЕК по мировому спросу на нефть на 4 кв. и 2021 г. Отметим и высокие инфляционные риски в США, что укрепляет позиции доллара и соответственно сокращает привлекательность керри-трейда у инвесторов из-за возможного повышения ключевой ставки ФРС.

Утро понедельника создает негативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на нефть находятся под давлением, контракты на фондовые рынки США в слабом плюсе.

Сегодня мы не ожидаем сильной волатильности на валютных рынках ввиду отсутствия значимой глобальной статистики. Рубль технически выглядит перепроданным, поэтому сегодня ожидаем плавного возвращения пары доллар-рубль к отметке 72 руб. В случае продолжения нисходящего тренда на нефтяном рынке не исключаем выход пары выше отметки 73 руб.