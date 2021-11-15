Что происходит в начале торгового дня? Несмотря на позитивное закрытие рынка акций в США в конце прошлой недели, рынки акций в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) частично растут, частично снижаются, смешанно реагируя на вышедшую экономическую статистику. Фьючерс на S&P 500, практически, в нулях (+0,04%). Доходности US treasuries (1,56% годовых по десятилеткам), как и доллар США (1,1459 EURUSD) пока стабилизировались после произошедшей нервной реакции на инфляционную статистику. VIX также снизился до 16,28 пункта, вроде бы подтверждая нормализацию риска в моменте. Нефть продолжает постепенно снижаться – Brent стоит на уровне 81,5 долл. за баррель (-0,82%).

Возвращаясь к вышеупомянутой статистике, обратим внимание, что ВВП Японии в третьем квартале снизился на 0,8% вследствие снижения потребления и частных инвестиций — больше, чем ожидали аналитики (консенсус составлял —0,2%), а промышленное производство в сентябре – на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Китае наоборот статистика, в целом, оказалась позитивной. В октябре промышленное производство выросло на 3,5% (ожидали 3%), розничные продажи – на 4,9% (ожидали 3,5%) и инвестиции – на 6,1% (6,2%). Днем должна выйти статистика по торговому балансу еврозоны.

Что касается российского рынка акций, то по-прежнему сохраняется положительная корреляция с ценами на нефть, в то время как в течение последних трех недель наблюдается обратная корреляция с индексом S&P 500. Предполагаем (хотя, естественно, мы можем ошибаться), что, если цены на нефть продолжат снижение, то, вероятнее всего, российский рынок акций и рубль последуют все-таки за нефтью, учитывая негативный политический фон.