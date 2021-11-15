Япония в понедельник может сообщить о снижении ВВП за III квартал на 0,2%. Китай сообщит динамику цен на жильё. В сентябре показатель снизился до 3,8%. Промышленное производство КНР могло замедлиться до 3,0% в октябре с 3,1% в сентябре, а рост розничных продаж до 3,5% с 4,4% в сентябре. Днём можно обратить внимание на торговый баланс еврозоны. Вечером в США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается рост до 21,6 п. с 19,8 п. в октябре. В России отчётность по МСФО от «РусАгро», «Совкомфлот», HeadHunter. «Детский Мир» проведёт брифинг для инвесторов.

В Австралии во вторник опубликуют протокол заседания Резервного Банка. Безработица в Великобритании могла снизиться до 4,4% в сентябре с 4,5% в августе. Днём Международное Энергетическое Агентство опубликует свой ежемесячный отчёт по рынку нефти. В еврозоне уточнят ВВП за III квартал. Изменений в первоначальной оценке 2,2% роста относительно предыдущего квартала не ожидается. Розничные продажи в США могли увеличиться на 1,1% за октябрь. Промышленное производство в США могло увеличиться на 0,7% за октябрь. Далее индекс рынка жилья в США от NAHB. Выступят представители ФРС Баркин, Бостик, Дэли. В России финансовую отчётность по МСФО предоставит Ozon Holdings.

Ночью в среду выйдет статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов. Япония может сообщить о росте базовых машиностроительных заказов на 1,7% за сентябрь. Темпы роста японского экспорта в октябре могли снизиться до 9,9% в годовом выражении с 13,0% в сентябре, а импорта до 31,8% с 38,6%. Инфляция в Великобритании могла ускориться до 3,9% в октябре с 3,1% в сентябре. Днём в еврозоне данные по строительству, но более важным будет уточнение инфляции за октябрь. Пока изменений первоначальной оценки 4,1% роста в годовом выражении не ожидается. В США статистика новых строительств и разрешений на них. Инфляция в Канаде могла ускориться до 4,6% в октябре с 4,4% в сентябре. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Выступят представители ФРС Уильямс, Боумен, Дэли, а в полночь Бостик. В России квартальный ВВП и недельная инфляция. Отчётность по МСФО от МКБ, МТС. Polymetal проведёт день инвестора.

В четверг опубликуют данные по регистрации автомобилей в Евросоюзе. В США первичные заявки на получение пособия по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост до 24,0 п. с 23,8 п. Далее индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь. В России отчётность по МСФО предоставят Банк «Санкт-Петербург», Группа «Черкизово».

Пятницу начнём со статистики по инфляции в Японии. Ожидается, что базовый показатель роста цен сохранится на уровне 0,1% в годовом выражении. Розничные продажи в Великобритании могли увеличиться за октябрь на 0,4% после падения на 0,2% в сентябре. Цены производителей Германии могли вырасти на 1,7% за октябрь до 16,1% в годовом выражении. Днём выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США выступит представитель ФРС Кларида. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставит «Ленэнерго». Начнутся торги акциями Санкт-Петербуржской Биржи. TCS Group проведёт ГОСА, включая вопрос доп. Эмиссии акций для пополнения капитала.