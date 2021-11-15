Цены на нефть в пятницу снизились. Сегодня с утра негативная динамика продолжается. Котировки продолжают движение к нижней границе коридора $80 за баррель. При этом снижение может иметь краткосрочный характер, поскольку рыночный дефицит в ближайшие недели будет поддерживать цены на высоком уровне.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до 454 (+4 уст.). В Канаде число нефтяных установок выросло до 101 (+6 уст.). Число газовых установок в США и Канаде выросло в совокупности на 4 уст.

Буровая активность ускоряется, что может подстегнуть более динамичный рост добычи на американском континенте. Прогнозы остаются сдержанными, но в ноябрьском STEO Минэнерго США уже повысило оценку на IV квартал на 0,3 млн б/с до 11,6 млн б/с. Более высокое количество активных буровых установок может привести к еще одной корректировке в декабре. В целом, добыча в США до конца 2021 г. не будет оказывать давление на рыночный баланс, но более высокая база в начале 2022 г. может привести к корректировке среднесрочного прогноза, что будет уже более значительным для прогнозов по ценам.

В 2022 г. аналитики склоняются к тому, что цены на нефть будут постепенно снижаться по мере перехода рынка в состояние профицита. EIA и ОПЕК на прошлой неделе понизили прогнозы по спросу. EIA сократил прогноз по спросу на 2022 г. на 0,3 млн б/с, а ОПЕК понизил на 0,33 млн б/с оценку спроса в IV квартале 2021 г. EIA ожидает, что пик по ценам на нефть может быть пройден уже в этом месяце.

На этой неделе свой прогноз на 2022 г. представит МЭА. Рынок внимательно следит за оценками агентства. Волатильность может вырасти, если мнение МЭА будет расходиться с существующим консенсусом.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 1% ниже уровней закрытия предыдущего дня.