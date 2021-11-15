Цены на нефть Brent остаются под давлением ввиду сохранения негативного сантимента на рынке. В фокусе опасения по поводу спроса из-за понижения прогноза ОПЕК и инфляционные риски. Мы считаем, что сегодня актуален диапазон 81-83 долл./барр. Завтра МЭА представит отраслевой прогноз, который в случае ухудшения оценок также негативно скажется на динамике цен на нефть. Если тема с высокой инфляцией и рисками ужесточения политики ФРС актуализируется, цены на нефть рискуют перейти к затяжному снижению, вернувшись к более справедливым оценкам 75-80 долл./барр. Мы уже давно отмечаем, что цены на энергоносители "перегреты", и все это чревато всплеском инфляционных ожиданий, которые в перспективе ведут к ослаблению потребительской активности и торможению мировой экономики.



