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2021
https://1prime.ru/experts/20211115/835215300.html
Сантимент в нефти ухудшается
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Цены на нефть Brent остаются под давлением ввиду сохранения негативного сантимента на рынке. В фокусе опасения по поводу спроса из-за понижения прогноза ОПЕК и инфляционные риски... ПРАЙМ, 15.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Екатерина Крылова
https://1prime.ru/images/82422/39/824223981.jpg
Цены на нефть Brent остаются под давлением ввиду сохранения негативного сантимента на рынке. В фокусе опасения по поводу спроса из-за понижения прогноза ОПЕК и инфляционные риски. Мы считаем, что сегодня актуален диапазон 81-83 долл./барр. Завтра МЭА представит отраслевой прогноз, который в случае ухудшения оценок также негативно скажется на динамике цен на нефть. Если тема с высокой инфляцией и рисками ужесточения политики ФРС актуализируется, цены на нефть рискуют перейти к затяжному снижению, вернувшись к более справедливым оценкам 75-80 долл./барр. Мы уже давно отмечаем, что цены на энергоносители "перегреты", и все это чревато всплеском инфляционных ожиданий, которые в перспективе ведут к ослаблению потребительской активности и торможению мировой экономики.