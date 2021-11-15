В минувшую пятницу котировки ОФЗ снизились по всей длине кривой на фоне роста опасений, связанных с геополитикой. Доходности выпусков сроком обращения менее двух лет практически не изменились, тогда как на остальных отрезках кривой они выросли на 10–12 бп. Основное давление пришлось на ОФЗ с фиксированным купоном с погашением в 2033–2035 гг., которые скорректировались по цене вниз на 0,8 пп. Спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет сократились на 1 бп, до —29 бп и —18 бп соответственно. Торговая активность снизилась по сравнению с предыдущим днем: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 30,4 млрд руб., из которых около 40% пришлось на длинные выпуски с фиксированным купоном, а еще 30% – на флоутеры.

В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ отстали от других бенчмарков. Хуже смотрелись только облигации ЮАР и Мексики, поднявшиеся в доходности на 14 бп и 16 бп соответственно. Доходности 10-летних облигаций Бразилии и Колумбии повысились на 7 бп, Чехии и Румынии – на 2 бп, а длинные облигации Турции снизились в доходности на 5 бп.