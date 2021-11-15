Российский рынок с открытия пытается развить восстановление благодаря некоторому ослаблению геополитических рисков. Опасения их реализации на выходных не оправдались, а заявления сторон возможного конфликта свидетельствуют о вероятном снижении напряженности.

Внешний фон также способствует нашему восстановлению. Вслед за позитивным стартом и длительной нисходящей коррекцией фьючерсы на индекс S&P 500 возобновили рост, как и многие другие площадки. Нефть в начале дня снижалась из-за ухудшения ситуации с пандемией в ЕС, но утром также перешла к коррекционным попыткам.

Если мировые рынки возобновят снижение, мы можем проверить на прочность месячные минимумы, установленные в пятницу: 4089 п. у индекса Мосбиржи и 1780 п. у индекса РТС. Геополитическая неопределенность остается большой, что может сохранить нашу высокую чувствительность к любому рыночному или новостному негативу.

Валютный рынок

Открывшись вверх, рубль некоторое время находился под умеренным давлением, но затем стал активно укрепляться. Восходящей динамике российской валюты способствует некоторое ослабление геополитических рисков. Опасения их реализации на выходных не оправдались, а заявления сторон возможного конфликта свидетельствуют о вероятном снижении напряженности.

Развивающиеся валюты поначалу активно укреплялись благодаря нисходящей динамике доллара. Однако утром он стал быстро возвращать утраченные позиции, вызвав просадку сектора, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок предпринимает неуверенную попытку возобновить восстановление. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, но вскоре сдал позиции, сохранив небольшой плюс.

В начале основных торгов рубль начал проседать в рамках коррекции. Однако сохранение большой геополитической неопределенности обуславливает высокую чувствительность рубля к рыночным и новостным негативным драйверам. Поэтому, если внешняя ситуация ухудшится, тем более в случае обострения геополитической обстановки, доллар может вернуться выше 73 руб.