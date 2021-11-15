Рост цен на нефть и оптимизация операционных расходов позволили компании достичь рекордной EBITDA на барр. добычи в 3 кв. 2021 г. В прошедшую пятницу Роснефть опубликовала сильные финансовые результаты за 3 кв. 2021 г., продемонстрировав снижение долговой нагрузки на фоне роста цен на нефть и реализации доли в проекте Восток Ойл. Напомним, что в прошедшем квартале средняя цена Urals выросла на 4% кв./кв. до 5,2 тыс. руб./барр. Помимо этого, ослабление ограничений ОПЕК+ позволило Роснефти увеличить консолидированную добычу нефти на 3% кв./кв. до 46,5 млн т, что также превысило прошлогодний результат до продажи "хвостовых активов" (+0,4% г./г.). В итоге данные факторы привели к росту выручки на 7% кв./кв. до 2,3 трлн руб., в то время как EBITDA прибавила 12% кв./кв. до 638 млрд руб. на фоне более высоких чистых цен реализации, а также оптимизации коммерческих расходов (-23% кв./кв.). При этом, удельный показатель EBITDA (на баррель добычи) в 3 кв. достиг исторического рекорда компании (1,5 тыс. руб./барр.) благодаря росту нефтяных цен и контролю над операционными затратами. Чистая прибыль Роснефти в 3 кв. 2021 г. также продемонстрировала рост (+31% кв./кв. до 345 млрд руб.), чему в том числе поспособствовало снижение эффективной ставки налога на прибыль (на 2,7 п.п. кв./кв. до 16,7%).

Роснефть получила 3,5 млрд евро за продажу 5% доли в Восток Ойле… Свободный денежный поток компании (скорректированный на операции с предоплатами) в 3 кв. 2021 г. увеличился на 19% кв./кв. до 375 млрд руб. благодаря росту EBITDA, а также сезонному сокращению капитальных затрат (-4% кв./кв. до 227 млрд руб.). Кроме этого, в прошедшем квартале Роснефть получила 299 млрд руб. (3,5 млрд евро) за продажу 5% доли в проекте Восток Ойл консорциуму компаний (Vitol и Mercantile & Maritime Energy). Принимая во внимание раскрытые детали сделки, продажа проходила с учетом оценки всего проекта в 70 млрд евро, что соответствует предыдущей оценке в рамках продажи 10% доли проекта нефтетрейдеру Trafigura в конце 2020 г. В результате этой сделки доля Роснефти в Восток Ойле снизилась до 85% на конец 3 кв. 2021 г., при этом мы не исключаем дальнейших действий компании по привлечению новых инвесторов в проект. Напомним, что Роснефть ранее заявляла о возможности продажи до 49% в Восток Ойле (компания намерена сохранить собственную долю участия не менее 51%).

…что положительно повлияло на уровень долговой нагрузки компании. В свою очередь, реализация доли в проекте положительно сказалась на долговой нагрузке Роснефти – чистый долг по итогам 3 кв. сократился до 3,14 трлн руб. (43 млрд долл.) против 3,5 трлн руб. во 2 кв., а показатель Чистый долг/EBITDA LTM снизился до 1,6х. При этом, компания также сократила объем обязательств по предоплатам до 22,2 млрд долл. за счет погашения 1,6 млрд долл. Ликвидные средства Роснефти (с учетом краткосрочных финансовых активов и ликвидной части долгосрочных активов) по итогам 3 кв. выросли на 37% кв./кв. до 1,8 трлн руб., что полностью покрывает текущие обязательства в размере 1,1 трлн руб. (включая краткосрочные обязательства по предоплатам).

Долговая нагрузка по итогам 2021 г. может снизиться ниже 1,5х. Мы ожидаем, что финансовые показатели Роснефти продолжат улучшаться в 4 кв., а ее долговая нагрузка по итогам 2021 г. может сократиться ниже 1,5х. По нашему мнению, поддержку результатам Роснефти окажет продолжающийся рост цен на нефть (котировки Brent держатся на уровне выше 80 долл./барр. с начала октября 2021 г.) и увеличение добычи благодаря дальнейшему ослаблению ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Помимо этого, мы также не исключаем, что Роснефть может получить доступ к экспорту природного газа в Европу через соглашение с Газпромом. Напомним, в начале ноября 2021 г. Минэнерго поддержало идею предоставления Роснефти возможности экспорта 10 млрд куб. м газа в год. По нашим оценкам, учитывая текущие высокие цены на газ в Европе, положительный эффект на EBITDA компании от экспорта газа на европейский рынок может составить более 1 млрд долл. в 2022 г.