В лидерах роста к середине сессии были акции Акрона (+5,61%), GDR РусАгро (+3,90%) и GDR TCS Group (+3,55%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-5,19% и —1,58%), а также обыкновенные акции Башнефти (-2,24%), которые корректировались после недавнего взлета.

Акрон в понедельник продолжал рост после объявления на прошлой неделе о возможности выплаты дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 720 руб. на акцию.

РусАгро сегодня опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО, согласно которым чистая прибыль по сравнению с уровнем годовой давности подскочила в 2,3 раза, до 35,4 млрд руб., а выручка увеличилась на 45% до 157,6 млрд руб. Кроме того, стало известно, что гендиректор компании Максим Басов покинет свою должность 31 декабря, при этом имя его преемника пока неизвестно.

С технической точки зрения расписки РусАгро пытаются развить восстановление с сентябрьских минимумов, но ADX как дневного, так и недельного графиков говорят о сохранении преобладающих "медвежьих" настроений. Бумаги также находятся ниже краткосрочного сопротивления 1210 руб., до закрепления выше которого стоит повременить с открытием новых "лонгов" ввиду рисков разворота вниз и возвращения ближе к 1110 руб. На данный момент покупатели не выглядят уверенными, но в то же время у текущих отметок проходит линия коррекционного восходящего тренда, у которой можно сделать высокорискованные ставки на дальнейший отскок с перспективой возвращения к 1240 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).