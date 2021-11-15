Индекс МосБиржи (+0,8%) в ходе сегодняшних торгов окреп, восстанавливаясь после пятничной коррекции, несмотря на находящуюся под давлением нефть марки Brent (-0,9%).

Основной вклад в укрепление индекса внесли отдельные "фишки" российского фондового рынка. Так, из нефтегазового сектора росли бумаги Газпрома (+1,8%), Роснефти (+1,6%) и ЛУКОЙЛа (+1,4%), отыгрывающих свои недавние потери. Остальные же компании в отрасли выглядели безыдейно, исключением стали акции Сургутнефтегаза (-8,02%) и Башнефти (-2,7%) корректирующиеся после недавнего бурного роста

Неплохой рост показали и бумаги финансового сектора (ВТБ: +3,9%; TCS Group: +3,5%; MOEX: +1,5%; Банк Санкт-Петербург: +2,1%), отыгрывая пятничные потери. Безыдейно выглядели акции Сбера (-0,5%).

Вновь раллировали бумаги компаний сектора минеральных удобрений (Фосагро: +1,5%; Акрон: +5,1%), на фоне обновления рекордных цен на азотные удобрения.

Лучше обычного смотрелся сектор электроэнергетики (РусГидро: +1,2%; Интер РАО: +0,8%; ТГК-2: +3,0%) следуя за рыночными настроениями.

Точечный интерес инвесторов был прикован к бумагам ИСКЧ (+17,6%), где наблюдается новая волна развития ралли и Аэрофлота (+3,0%) на фоне смягчения санкционной риторики в адрес компании.

Неоднозначно выглядел сектор металлургии и горной добычи. Лучше остальных торговались бумаги Мечела (+2,6%) на фоне включения в индекс MSCI Russia small cap, НЛМК (+1,1%) выкупаемые после падения из-за пожара на производстве и Полиметалла (+1,2%) c Petropavlovsk (+1,4%), продолжившие свой восходящий тренд. Остальные акции выглядели безыдейно. Пессимистичнее остальных выглядели бумаги РУСАЛа (-3,1%) и En+ Group (-0,6%), следующие за дешевеющими ценами на алюминий.

Учитывая отсутствие большого объема значимой статистики и находящийся под давлением нефтяной рынок, ожидаем консолидации индекса МосБиржи у отметки 4150 пунктов.