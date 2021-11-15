Российский рынок в первой половине дня восстанавливал потери конца прошлой недели. Геополитические истории, раздавившие рынок акций и рубль пока не получили какого-либо экстремального продолжения, поэтому наблюдается восстановление позиций индексов и рубля. Кроме того, отметим рост промышленного производства и розничных продаж в Китае, хотя ожидалось снижение показателей.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 4146,61 п. (+0,61%), а индекс РТС — 1803,04 п. (+1,05%).

Наиболее сильные потери в конце предыдущей недели были в финансовом секторе, который в понедельник демонстрирует отскок на 1,7%. Бумаги TCS Group восстанавливаются после нескольких дней активного падения. Также среди растущих бумаги ВТБ и Сбербанка.

Сектор металлов и добычи в плюсе на 0,5%. Одной из историй дня являются новости от "ВСМПО-Ависма". Компания подписала меморандум о расширении стратегического партнёрства с корпорацией Boeing. Согласно меморандуму, "ВСМПО-Ависма" останется крупнейшим поставщиком титана для существующих и перспективных гражданских самолётов Boeing. Предполагается увеличение загрузки производственных мощностей, разработка новых сплавов и поиск расширения линейки компонентов для производства самолётов.

Транспортный сектор восстановился на 0,7% благодаря росту бумаг "Аэрофлота" более чем на 2%. В конце прошлой недели представители Евросоюза обвиняли компанию в содействии возникновения очередного миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Однако столь странная идея быстро доказала свою несостоятельность.