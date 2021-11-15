В понедельник, 15 ноября, российский фондовый рынок завершает торговую сессию ростом. Рублевый индекс МосБиржи к концу дня прибавляет +0,6%, долларовый РТС в плюсе на 1,1%. Дальнейшая динамика будет определяться в первую очередь геополитическими факторами, ценами на энергоносители и внешним фоном. Завтра ориентир по индексу МосБиржи составляет 4120-4210 пунктов, по бенчмарку РТС – 1780-1920 пунктов.

Сегодня из важных событий стоит выделить финансовые результаты Русагро за третий квартал. Отчет компании положительный, улучшение конъюнктуры было отмечено во всех ключевых бизнес-сегментах, о чем говорят высокие темпы роста выручки компании. Выручка увеличилась на 45% г/г до 157,6 млрд руб. Чистая прибыль в 3 квартале также увеличилась в 2,3 раза год к году.

Внешний фон умеренно-позитивный. Азиатские рынки закрылись в зеленой зоне с заметным ростом. Европа также растет. Американские фьючерсы открылись с положительной динамикой.

С точки зрения важной статистики неделя предстоит более мене спокойна. Однако завтра будут опубликованы важные данные по рынку труда в Великобритании, а в среду будут опубликованы не менее значимые данные по инфляции. Ожидается рост индекса потребительских цен за октябрь до 3,9%. Также инвесторы насторожились перед онлайн-встречей Джо Байдена и Си Цзиньпина. На повестке обсуждение торговых тарифов, которые, вероятно, могут быть снижены, особенно учитывая текущий уровень инфляции в США.

Нефть продолжает отрицательную динамику и за день теряет более 1%, пробив отметку 81 доллар за баррель сорта Brent. Нефть под давлением из-за призывов в адрес президента США Джо Байдена вывести на рынок часть стратегических нефтяных запасов.

Российская валюта на фоне потери поддержки от нефти ослабла на 0,5% до 72,5 руб./$. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться спросом инвесторов на рискованные активы, глобальной динамикой доллара и ценами на нефть. Мы оцениваем краткосрочный целевой диапазон по рублю на уровне 71,5-73,0 рублей за доллар.



