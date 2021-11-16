Вчера российский фондовый рынок показал умеренный рост. Все хорошо, но объемы торгов на росте небольшие, следовательно инициатива сейчас находится у биржевых медведей. Долгосрочным инвесторам, возможно не стоит обращать на это внимание, но спекулянтам в акциях лучше не засиживаться. Акции Газпрома выросли на 2%, но нет уверенности, что они преодолеют зону сопротивления 345-347, где проходит понижательный тренд. Индекс РТС вчера вырос, но на уровне 1820 находится сильное сопротивление. Люфт для роста рынка небольшой. Акции Роснефти также находятся под понижательным трендом (633). Где рынок возьмет силы для новой волны роста? Индекс развивающихся рыков MSCI Emerging Markets вчера снизился на 0,33%. Сегодня он растет, но динамика остается боковой. Цены на нефть Brent удерживаются над поддержкой 79-80, но их динамика в ноябре боковая.

На прошлой неделе стало известно, что потребительская инфляция достигла 31-летнего максимума. Мандат Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в феврале 2022 года. Шансы Пауэлла на переизбрание в связи с разгоном инфляции уменьшились. При этом ФРС будет вынуждена реагировать на текущие экономические реалии и ужесточать монетарную политику. На ожиданиях ее ужесточения укрепляется доллар, а для цен на нефть это негатив. На прошлой неделе ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть на четвертый квартал на 330 000 баррелей в день. Количество действующих буровых в США для добычи нефти и газа постоянно растет и сейчас находится на максимуме за последние полтора года. Администрация Байдена может распечатать Стратегический нефтяной резерв (SPR) для того чтобы сбить нефтяные цены. Если все эти факторы суммировать, то шансов на то, что нефтебыкам удастся пробить наверх сопротивление 86,3 (Brent) пока мало.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. ЦБ будет настойчиво добиваться возвращения инфляции к целевому уровню 4% и рассматривает необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Индекс гособлигаций RGBI приуныл от такой риторики (-0.18%). В целом высока вероятность, что от минимумов марта 2020 года на графике RGBI формируется разворотная модель, но на ее формирование потребуется несколько недель. До заседания ЦБ по ключевой савке 17 декабря вряд ли мы увидим серьезный рост этого индекса.

Напряженная геополитическая ситуация не помещает нашему рынку открыться с небольшим повышением. Президент США Джо Байден в ходе встречи по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином сделал ряд примирительных заявлений – рынки Азии растут. Но не забываем про сопротивление 1820 на графике индекса РТС.