2021-11-16T09:38:14+03:00
2021-11-16T09:38:14+03:00
2021-11-16T09:38:14+03:00
2021
https://1prime.ru/experts/20211116/835225834.html
Рынок ОФЗ остается волатильным
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Кривая ОФЗ в понедельник продолжила рост на 9-11 б.п. (8,37% 5 лет, 8,19% 10 лет) после заявлений председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на заседании комитета Госдумы относительно... ПРАЙМ, 16.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Дмитрий Грицкевич
https://1prime.ru/images/78908/40/789084052.jpg
Кривая ОФЗ в понедельник продолжила рост на 9-11 б.п. (8,37% 5 лет, 8,19% 10 лет) после заявлений председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на заседании комитета Госдумы относительно дальнейшего повышения ставки. Также ЦБ планирует удерживать ставку на повышенном уровне "некоторое время", чтобы добиться устойчивого замедления инфляции – возврат к нейтральному диапазону (5%-6%) произойдет не раньше середины 2023 года.
В целом, регулятор фактически повторил свое заявление по итогам заседания в октябре. Мы также ожидаем более медленного снижения ставки — до 6,5%-7,0% по итогам 2022 г.
Рынок ОФЗ при этом остается волатильным; подтверждение "жесткого" сигнала регулятора ускорит переоценку кривой госбумаг, отыгрывая вероятность повышения ставки до 8,5% в декабре. На этом фоне кривая ОФЗ может еще вырасти на ~10 б.п. в ближайшее время (8,45%-8,5% по 5-летним ОФЗ, ~8,3% — по 10-летним).