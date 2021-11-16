МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
5:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -1,1% 0,5% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (сентябрь) 7,2% 5,6%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (октябрь) -51,1 тыс  
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (сентябрь) 235 тыс 185 тыс
10:00 GBP Великобритания — Производительность труда 4,3%  
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (сентябрь) 4,5% 4,4%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,2% 0,4%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (октябрь) -0,2% 0,5%
11:20 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,6% 0,6%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2021) 2,2% 2,2%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2021) 3,7% 3,7%
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (октябрь) 251,2 тыс 255 тыс
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,8% 1%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (октябрь) 0,1% 0,9%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (октябрь) 0,4% 1%
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,7% 1,2%
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -1,3% 0,7%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (октябрь) 4,62%  
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (сентябрь) 0,6% 0,6%
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь) 0,6%  
19:10 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
20:00 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри    
22:55 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
23:30 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB OZON — финансовая отчетность по US GAAP за 3кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021    
  RUB Интер РАО — СД (об участии или изменении доли участия ПАО в других организациях)    
  RUB Селигдар — СД (выборы гендиректора и правления ПАО)    