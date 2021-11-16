В понедельник рынок акций пытались нащупать направление на фоне сильной волатильности в акциях флагмана рынка электромобилей Tesla и резкого роста доходностей US Treasuries.

Индекс S&P 500 отскочил с сессионных минимумов на фоне того, как TSLA (-1.9%) сократили дневное снижение после приближения к территории "медвежьего рынка", упав почти на —20% с недавних исторических максимумов. Компания рухнула на —5.3% в начале торгов, когда Илон Маск озвучил идею продажи еще большего количества своих акций. US Treasuries упали на спекуляциях, что ФРС, возможно, придется ускорить сокращение покупок активов после данных по инфляции, самой высокой за три десятилетия.

По прошествии года доминирования и неуклонного роста акций и распродаж в бондах, стратеги Уолл-стрит начали озвучивать свои взгляды на 2022 год, в которых угроза инфляции занимает доминирующее место в умах инвесторов. Майк Уилсон из Morgan Stanley ожидает, что в следующие 12 месяцев S&P 500 упадет до 4 400, что означает снижение на —6% по сравнению с закрытием пятницы. Хотя прогнозируется, что прибыли корпораций продолжат расти, он предупреждает, что замедление общего экономического роста и сворачивание стимулов ФРС, скорее всего, повлияют на оценочные мультипликаторы.

"Мы живем в очень сложное время", — сказал Райан Джейкоб, директор по инвестициям Jacob Asset Management. "Мы имеем дело с очень, очень необычным набором встречных ветров в экономике, которые нам нужно как-то преодолеть".

ФРС, возможно, придется поднять ставки как минимум до 3%, чтобы попытаться сдержать инфляцию. Пик будет "вероятно от 3% до 4%", сказал экс-глава ФРС Нью-Йорка Уильям Дадли. Бывший президент ФРС Ричмонда Джеффри Лакер согласился, заявив, что вилка от 3.5% до 4% выглядит "правдоподобно". Они на пару с Ларри Саммерсом предложили ФРС ускорить сокращение. Саммерс также предупредил, что неспособность решить проблему чрезмерной инфляции может привести к переизбранию Дональда Трампа.

Виртуальный саммит Джо Байдена и Си Цзиньпина начнется в 19:45 по Восточному времени. На повестке дня вопросы торговли, Тайваня и экономических практик Китая. Никакого прорыва не ожидается, однако США надеются "очертить рамки" в отношениях, чтобы избежать дальнейшего ухудшения положения. Пекин заявил, что хочет откровенного обмена мнениями и обсуждения путей, с помощью которых две страны могут вступить на путь налаживания отношений.