Российский рынок акций на этой неделе может оказаться под влиянием геополитической обстановки, однако геополитика не будет влиять на вектор его движения: Российский рынок акций начал неделю на позитивной ноте, отыграв часть потерь минувшей недели, спровоцированных геополитической напряженностью.

Геополитические события, вероятно, продолжат влиять на динамику курса рубля и российский рынок акций и на этой неделе, однако вчера появились причины для оптимизма.

Во-первых, ключевые участники конфликтов признали, что не готовы нарушать границы допустимого. Мы считаем, что прагматический подход к решению обоих конфликтов – как между Беларусью и ЕС, так и между Россией и НАТО – наиболее вероятный сценарий развития ситуации.

Инфляция по-прежнему вызывает опасения, однако эти опасения смягчились, так как рынок закладывает в котировки новую реальность скорее постоянной, чем временной инфляции, с ожиданиями ее ослабления по мере того, как экономики начнут полностью открываться после пандемии, и потребители начнут тратить больше на услуги, такие как туризм, отдых и развлечения.

Появляются данные в пользу того, что цепочки поставок начинают демонстрировать признаки дефляционного тренда. Снижаются транспортные расходы, о чем свидетельствует падение индекса Baltic Dry.

На повестку дня возвращается Covid – кривые инфицированных вновь растут, Австрия и Нидерланды вновь вводят локдауны. Однако, так как большая часть населения вакцинирована, особенно в развитых странах, перебои в торговле и бизнесе все же не будут столь масштабны как прежде. Китайская статистика по промпроизводству должна стать главным катализатором роста сырьевых рынков на этой неделе, что поддержит российских производителей металлов и производителей удобрений.

Китайская статистика по промпроизводству и обороту розничной торговли превзошла ожидания рынков, отражая здоровый экономический рост. В случае возвращения цены Brent к $85/барр., согласно прогнозу аналитиков Альфа-банка, появиться спрос на акции российских нефтегазовых компаний. В целом мы ожидаем, что возобновление reflation trade поддержит российский рынок акций на этой неделе.