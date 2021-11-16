Азиатские индексы во вторник в основном росли, поскольку улучшение ситуации в секторе недвижимости Китая поддержало позитивные настроения на рынках, в то время как инвесторы наблюдали за ключевой встречей президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

Сегодня инвесторы получат ежемесячные данные о розничных продажах в США за октябрь от Министерства торговли, которые помогут показать, насколько активны потребители в преддверии сезона праздничных покупок. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, розничные продажи должны вырасти на 1,5% в октябре по сравнению с сентябрем, ускорившись с падения на 0,7% в предыдущем месяце. Если ожидания инвесторов не оправдаются фондовые индексы США могут скорректироваться, однако октябрь в плане потребительской активности был значительно лучше, чем сентябрь, поскольку количество случаев заражений коронавирусом дельта-штаммом, уменьшилось, а восстановление экономической активности потребителей возобновилось, о чем говорят данные о транзакциях по кредитным картам.

ВТО сообщила, что ее барометр торговли товарами упал до 99,5 пункта, что близко к базовому уровню 100, в ноябре после рекордного значения 110,4 в августе. Торговая организация, базирующаяся в Женеве, заявила, что спаду способствовали шоки предложения, в том числе тупик в портах из-за резкого роста импортного спроса в первой половине года и нарушение производства таких товаров, как автомобили и полупроводники.

Накануне президент Джо Байден подписал законопроект об инфраструктуре на 1 триллион долларов на церемонии в Белом доме, в которой приняли участие демократы и республиканцы, которые протолкнули закон через глубоко расколотый Конгресс США.