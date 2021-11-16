В понедельник цены на нефть оставались стабильны. Внутри дня наблюдался небольшой перевес со стороны продавцов, но к концу торгов котировки почти вернулись к прежним уровням.

В то время как участники рынка, похоже, уже свыклись с мыслью, что до конца 2021 года будет наблюдаться дефицит, фокус внимания сместился на начало 2022 год. Министр энергетики ОАЭ вчера заявил, что все признаки указывают на избыток предложения в I квартале. Такая оценка совпадает с официальными прогнозами от ОПЕК и EIA.

Сегодня свою оценку представит МЭА. Как правило, МЭА чуть более консервативно в отношении нефти, а его прогнозы являются базовыми для широкого круга рыночных игроков. При существенном отличии прогнозов от существующего консенсуса волатильность на рынке может вырасти. Октябрьский прогноз по спросу на нефть в 2022 г. предполагал рост на 3,2 млн б/с.

Вчера вечером EIA представило ежемесячный отчет по буровой активности Drilling Productivity Report. Прогноз по добыче на семи ключевых сланцевых участках в ноябре вырос на 11 тыс. б/с до 8,23 млн б/с. В декабре ожидается дальнейший рост до 8,32 млн б/с.

В октябре американские компании продолжали активно расходовать пробуренные, но незавершенные скважины DUCs. Темпы остаются прежними — вырабатываются более 200 скважин в месяц. Это еще раз подчеркивает тот факт, что без более внушительного роста буровой активности сланцевой промышленности будет сложно увеличить выпуск в 2022 г.

Фьючерсы на Brent продолжают торговаться в широком диапазоне $80–85 за баррель. Нижняя граница еще не достигнута, но после выкупа вчерашней просадки спекулянты могут стать более активны, рассчитывая на ранний отскок. Сегодня с утра котировки уже начинают формировать восходящую волну, но уверенности в ее продолжении пока нет. Полагаю, что о более устойчивом тренде к росту или снижению правильнее будет говорить после публикации отчета МЭА.

Сегодня поздно вечером предварительные данные по запасам нефти в США представит API. С утра фьючерсы на Brent прибавляют 0.8% к уровням закрытия предыдущего дня и торгуются вблизи отметки $82,7 за баррель.