2021-11-16T10:25:49+03:00
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2021
https://1prime.ru/experts/20211116/835226404.html
Прогноз финансовых результатов МТС за III квартал: рост выручки на 8,5%
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МТС должна опубликовать свои результаты за 3К21 в среду 17 ноября. Мы ожидаем, что выручка достигнет 138.4 млрд руб. (+8.5% г/г) на фоне сильной динамики МТС Банка и продаж... ПРАЙМ, 16.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики компании "Атон"
https://1prime.ru/images/83159/51/831595118.jpg
МТС должна опубликовать свои результаты за 3К21 в среду 17 ноября. Мы ожидаем, что выручка достигнет 138.4 млрд руб. (+8.5% г/г) на фоне сильной динамики МТС Банка и продаж телефонов, которая может быть нейтрализована умеренными темпами роста выручки от мобильных сервисов и повышением конкуренции. OIBDA прогнозируется на уровне 61.7 млрд руб., а рентабельность OIBDA — 44.6% (-1.6 пп г/г, +0.1 пп кв/кв) — она может остаться под давлением из-за относительно низкой рентабельности продаж телефонов, хотя ее должен поддержать МТС Банк. Чистая прибыль должна составить 19.4 млрд руб., а рентабельность чистой прибыли — 14.0% (-1 пп г/г, +0.4 пп кв/кв).