МТС должна опубликовать свои результаты за 3К21 в среду 17 ноября. Мы ожидаем, что выручка достигнет 138.4 млрд руб. (+8.5% г/г) на фоне сильной динамики МТС Банка и продаж телефонов, которая может быть нейтрализована умеренными темпами роста выручки от мобильных сервисов и повышением конкуренции. OIBDA прогнозируется на уровне 61.7 млрд руб., а рентабельность OIBDA — 44.6% (-1.6 пп г/г, +0.1 пп кв/кв) — она может остаться под давлением из-за относительно низкой рентабельности продаж телефонов, хотя ее должен поддержать МТС Банк. Чистая прибыль должна составить 19.4 млрд руб., а рентабельность чистой прибыли — 14.0% (-1 пп г/г, +0.4 пп кв/кв).



